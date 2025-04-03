Вестник Кавказа

Развитие сотрудничества Баку и Тегерана в торговле и логистике взаимовыгодно – Зияфет Аскеров

Развитие сотрудничества Баку и Тегерана в торговле и логистике взаимовыгодно – Зияфет Аскеров
Представители парламентов Азербайджана и Ирана провели сегодня встречу в Баку. Во встрече участвовали заместитель спикера парламента АР, глава рабочей группы по межпарламентским связям Баку и Тегерана Зияфет Аскеров и руководитель группы ирано-азербайджанской дружбы иранского парламента Содейф Бадри.

Сегодня заместитель спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава рабочей группы по межпарламентским связям Баку и Тегерана Зияфет Аскеров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией парламента Исламской Республики, которую возглавляет руководитель группы ирано-азербайджанской дружбы Содейф Бадри. Об этом рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Зияфет Аскеров приветствовал гостей. Он напомнил о проведенных президентом Ильхамом Алиевым встречах с министром дорог и городского развития ИРИ и советником президента Исламской Республики по политическим вопросам. Зампредседателя азербайджанского парламента обратил внимание на важную роль, которую эти встречи сыграли в развитии двусторонних отношений.

Зияфет Аскеров указал на динамичное развитие азербайджано-иранских связей в экономике и культуре, а также на то, что расширение сотрудничества в области торговли и логистики также соответствует интересам обеих стран.

Заместитель председателя Милли Меджлиса напомнил о визите в Баку спикера парламента Ирана, который состоялся в рамках 15-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА), добавил, что такие визиты делают значимый вклад в упрочение межпарламентских связей.

Содейф Бадри поведал о важности встреч, которые состоялись в Азербайджане. Он выразил убежденность в том, что взаимные визиты окажут позитивное влияние на укрепление не только дипломатических, но и межпарламентских связей.

На встрече ее участники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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