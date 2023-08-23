В Новороссийске заработало одно из остановленных причальных устройств КТК

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1, на треть нарастив свою мощность – нерабочим остается лишь одно из трех выносных причальных устройств.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сегодня ввел в работу одно из двух остановленных после проверки надзорных органов выносное причальное устройство №1 (ВПУ) на его терминале в Новороссийске, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с решением ФАУ "Российский морской регистр судоходства" по результатам выполненного внеочередного освидетельствования восстановлен класс ВПУ КТК-1, оно введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3"

- КТК

Запуск одного из двух остановленных ранее устройств позволил на треть нарастить мощность отгрузки "черного золота", ВПУ КТК-2 пока разрешения на возобновление работы не получило, об этом будет сообщено дополнительно, передает "Интерфакс".

Напомним, Ространснадзор в течение нескольких дней, с 27 по 31 марта текущего 2025 года, проводил внеплановую проверку. По ее итогам на причалах ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены нарушения. В связи с этим на работу причалов был наложен временный запрет. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения консорциум должен до 30 июня 2025 года.