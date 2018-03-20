Вестник Кавказа

КТК остановил два причала для устранения нарушений

КТК остановил два причала для устранения нарушений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума временно не работают на данный момент. Они остановлены для того, чтобы специалисты могли устранить нарушения, обнаруженные во время внеплановой проверки.

Каспийский трубопроводный консорциум на некоторое время прекратил работу двух выносных причалов – во время остановки на них будут проводиться работы, направленные на устранение ряда неполадок, рассказали в пресс-службе КТК.

В сообщении уточняется, что Ространснадзор в течение нескольких дней, с 27 по сегодня, проводил внеплановую проверку. По ее итогам на причалах ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены нарушения. В связи с этим на работу причалов был наложен временный запрет.

"Согласно требованиям законодательства КТК вывело оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков"

– КТК

Соответственно, с сегодняшнего дня и на неопределенный срок перевалочные операции будут производиться на причале ВПУ-3. Он был запущен более десяти лет назад, в 2014 году.

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