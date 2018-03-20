КТК остановил два причала для устранения нарушений

Каспийский трубопроводный консорциум на некоторое время прекратил работу двух выносных причалов – во время остановки на них будут проводиться работы, направленные на устранение ряда неполадок, рассказали в пресс-службе КТК.
В сообщении уточняется, что Ространснадзор в течение нескольких дней, с 27 по сегодня, проводил внеплановую проверку. По ее итогам на причалах ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены нарушения. В связи с этим на работу причалов был наложен временный запрет.
"Согласно требованиям законодательства КТК вывело оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков"
– КТК
Соответственно, с сегодняшнего дня и на неопределенный срок перевалочные операции будут производиться на причале ВПУ-3. Он был запущен более десяти лет назад, в 2014 году.