Вестник Кавказа

Выручка КТК за прошлый год составила $2,3 млрд

Выручка КТК за прошлый год составила $2,3 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийском трубопроводном консорциуме подсчитали финансовые показатели за прошлый год. Нефтепровод наполняется сырьем из Западного Казахстана, а также российских компаний.

Транзит нефти принес Каспийскому трубопроводному консорциуму $2,3 млрд за минувший год, передали в пресс-службе КТК. 

Сообщается, что КТК осуществил транзит около 63 млн тонн нефти. Акционеры получили дивидендов на сумму $1,3 млрд. 

Отметим, что за время работы через морской терминал КТК на танкеры загрузили почти 10 млн тонн нефти CPC Blend. 

Напомним, что на прошлой неделе атаке дронов подверглась нефтяная станция "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае. Дроны поразили оборудование станции, транзит нефти временно сократился.

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