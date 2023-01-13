Выручка КТК за прошлый год составила $2,3 млрд

В Каспийском трубопроводном консорциуме подсчитали финансовые показатели за прошлый год. Нефтепровод наполняется сырьем из Западного Казахстана, а также российских компаний.

Транзит нефти принес Каспийскому трубопроводному консорциуму $2,3 млрд за минувший год, передали в пресс-службе КТК.

Сообщается, что КТК осуществил транзит около 63 млн тонн нефти. Акционеры получили дивидендов на сумму $1,3 млрд.

Отметим, что за время работы через морской терминал КТК на танкеры загрузили почти 10 млн тонн нефти CPC Blend.

Напомним, что на прошлой неделе атаке дронов подверглась нефтяная станция "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае. Дроны поразили оборудование станции, транзит нефти временно сократился.