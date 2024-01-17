Кто будет ремонтировать станцию "Кропоткинская"?

На днях в Краснодарском крае был выведен из строя международный объект, ни разу до того не подвергавшейся атаке – нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" на трубопроводе "Каспийского трубопроводного консорциума", по которому идет нефть американских и европейских компаний. Ее ремонт под вопросом из-за санкций США и ЕС на ввоз нефтегазовой техники в РФ.

В начале недели, незадолго до встречи в Эр-Рияде российской и американской делегаций, Киев совершил очередной беспилотный налет на российские территории. На сей раз атаке подвергся Краснодарский край, где сразу семь дронов поразили и вывели из строя энергетическое оборудование и газотурбинную установку на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". Налет был столь успешным, поскольку станцию не охраняли системы ПВО – в России не предполагали, что она может подвергнуться нападению, ведь НПС "Кропоткинская" является международным объектом.

За годы специальной военной операции станция "Кропоткинская" ни разу не становилась целью украинских беспилотников, так как через нее качается добытая в Казахстане нефть, принадлежащая "Каспийскому трубопроводному консорциуму", в котором после "Транснефти" основными акционерами являются казахстанский "КазМунайГаз", американская Chevron Corporation и нидерландская LUCARCO B. V. (среди миноритариев – британская BG Overseas, итальянская Eni International и американская Oryx Caspian Pipeline). Как отметил накануне на встрече с президентом Владимиром Путиным зампред правительства РФ Александр Новак, атака стала политическим посланием Киева администрации Трампа, стремящейся завершить украинский конфликт.

По данным Новака, несмотря на задействование резервных мощностей, прокачка нефти по трубопроводу "Каспийского трубопроводная консорциума" до терминала в Южной Озереевке снизилась на 30-40%. При этом восстановить станцию "Кропоткинская" невозможно по санкционным причинам: на международном объекте работало западное оборудование, а США и ЕС ввели санкции на любые поставки нефтегазовой техники в Россию. То есть сам "Каспийский трубопроводный консорциум" не под санкциями, но ему запрещено привозить в РФ технику для ремонта даже той инфраструктуры, которая качает неподсанкционную нефть.

Владимир Путин, заслушав доклад Александра Новака, заключил, что препоны в ремонте станции "Кропоткинская" должны устранить те, кто их установил, поскольку российской стороне, как и в случае с поломкой турбин на "Северном потоке" в 2022 году, нечем заменить уничтоженное украинскими дронами западное оборудование. Chevron и LUCARGO B. V. следует озаботиться преодолением американских и европейских санкций и привезти на Кубань новую газотурбинную установку.

"Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают. Если что-то нужно со стороны российского правительства, прошу это содействие оказать"

– Владимир Путин

Ремонт "Кропоткинской"

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что ответ на вопрос, кто должен ремонтировать разрушенную НПС "Кропоткинская", очевиден – "Каспийский трубопроводный консорциум".

"Это безусловно дело собственников станции. Ее собственник – это эксплуатирующая организация, и именно должна обеспечивать ремонт, независимо от состава ее акционеров. Эксплуатирующая организация, как мы знаем, является совместным предприятием. Ее руководство, если оно в этом заинтересовано, должно организовать ремонтные работы", - сказал он.

При этом экономист отметил, что нет взаимосвязи между ремонтными потребностями "Каспийского трубопроводного консорциума" и потенциальным снятием санкций, запрещающих поставки нефтегазового оборудования в РФ.

КТК и российская нефть

Эксперт обратил внимание, что через "Кропоткинскую" качалась не только добытая в Казахстане нефть, но и нефть российского происхождения. "КТК относится к российскому нефтяному экспорту, в его трубопроводе происходит смешение казахстанской нефти и нефти, производимой в РФ. Если есть какие-то проблемы у КТК, это означает, что есть проблемы и у российского экспорта. Если открытая информация, которой делятся официальные источники, верна, то мы можем говорить, что частично российские экспортные поставки были задеты", - сообщил он.

"Пока неясно, насколько может сократиться российский нефтяной экспорт из-за данного инцидента. Если мы исходим из обычного уровня поставок, то она занимает порядка 15-20% от совокупного объема прокачки по системе КТК. Если по ней экспортируется примерно 75 млн т нефти в год, то 56-58 млн т из этого объема — поставки из Казахстана, остальное — российские поставки. Учитывая, что казахстанская сторона заявляла о продолжении приема ее нефти, мы можем предположить, что значительная часть сокращения пришлась именно на российские поставки – но именно предположить, так как нет официальных оценок, которые могли бы дать однозначную картину", - заключил Александр Фролов.

Что будет дальше?

Беседа Владимира Путина с Александром Новаком показывает, что российская сторона предлагает иностранным партнерам устранять последствия украинской атаки совместными усилиями. Устанавливать оборудование будут, очевидно, российские специалисты, все эти годы обслуживавшие станцию "Кропоткинская", но привезти эту технику в РФ должны те участники "Каспийского трубопроводного консорциума", которые хотя бы могут ее бы купить.

Если техническое сокращение поставок по системе КТК действительно происходит за счет российской нефти, это может быть актом доброй воли Москвы по отношению к союзной Астане, а также к Вашингтону, с которым начали налаживаться отношения. Так Россия вновь показывает, что является ответственным игроком международных политических и экономических отношений, способным действовать в интересах партнеров даже в ущерб собственным доходам. Разумеется, Россия ожидает от своих партнеров того же самого, если не сразу, то в приемлемые сроки. Теперь иностранные акционеры КТК должны продемонстрировать ответственный подход к работе и найти возможности для ввоза в РФ санкционного оборудования – или добиться исключения из санкций.