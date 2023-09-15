КТК возобновил работу черноморского терминала

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море снова заработал после шторма – сейчас прием и отгрузка нефти на нем идет в штатном режиме.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) снова принимает нефть в систему и отгружает ее на терминале в Черном море после того, как шторм на море успокоился, сообщили в КТК.

Нефтяникам ранее пришлось приостановить работу терминала после того, как на море резко ухудшились погодные условия и разгулялся шторм. Был остановлен прием нефти от поставщиков и ее отгрузка, сейчас работа возобновлена в штатном режиме, сообщили в компании, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, по которому транспортируется более 80% казахстанской нефти.