КТК планирует нарастить прокачку нефти

Опубликовано: 20:01, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В нынешнем году КТК ждет существенное увеличение прокачки нефти – нефтяники планируют прокачать по нему 63,5 миллионов тонн "черного золота", что на 8% больше, чем годом ранее.

Через нефтепроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до конца года планируют прокачать 63,5 млн т нефти, заявил в интервью астраханскому телеканалу "Лотос" гендиректор компании Николай Горбань.

"В этом году мы прогнозируем, что это будет где-то порядка 63,5 миллиона тонн, это уже существенное увеличение"

- Николай Горбань

Это на 8% больше, чем годом ранее, когда через систему было прокачано 58,7 млн т нефти, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее прогноз главы КТК по итогам года составлял 60-61 млн т при заявках грузоотправителей на 67 млн т "черного золота".