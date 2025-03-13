Вестник Кавказа

Система КТК продолжает принимать нефть - Минэнерго Казахстана

Система КТК продолжает принимать нефть - Минэнерго Казахстана
© Фото: пресс-служба КТК
Казахстанская нефть поступает в систему КТК, ограничений на прием в связи с приостановкой работы причалов, нет, сообщили в Минэнерго РК.

В систему Каспийского трубопроводного консорциума без ограничений продолжает поступать нефть из Казахстана, проинформировали в Минэнерго республики.

Накануне КТК приостановил работу двух выносных причальных устройств, третье ВПУ продолжает работать.

"Отгрузка осуществляется в штатном режиме согласно графику через выносное причальное устройство ВПУ-3, которое находится в работе"

– Минэнерго Казахстана

Транспортировка казахстанской нефти на экспорт осуществляется бесперебойно.

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