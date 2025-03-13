Система КТК продолжает принимать нефть - Минэнерго Казахстана

Казахстанская нефть поступает в систему КТК, ограничений на прием в связи с приостановкой работы причалов, нет, сообщили в Минэнерго РК.

В систему Каспийского трубопроводного консорциума без ограничений продолжает поступать нефть из Казахстана, проинформировали в Минэнерго республики.

Накануне КТК приостановил работу двух выносных причальных устройств, третье ВПУ продолжает работать.

"Отгрузка осуществляется в штатном режиме согласно графику через выносное причальное устройство ВПУ-3, которое находится в работе"

– Минэнерго Казахстана

Транспортировка казахстанской нефти на экспорт осуществляется бесперебойно.