Система КТК продолжает принимать нефть - Минэнерго Казахстана

Казахстанская нефть поступает в систему КТК, ограничений на прием в связи с приостановкой работы причалов, нет, сообщили в Минэнерго РК.
В систему Каспийского трубопроводного консорциума без ограничений продолжает поступать нефть из Казахстана, проинформировали в Минэнерго республики.
Накануне КТК приостановил работу двух выносных причальных устройств, третье ВПУ продолжает работать.
"Отгрузка осуществляется в штатном режиме согласно графику через выносное причальное устройство ВПУ-3, которое находится в работе"
– Минэнерго Казахстана
Транспортировка казахстанской нефти на экспорт осуществляется бесперебойно.