Вестник Кавказа

Хаменеи не против инвестиций США в Иран – Пезешкиан

Хаменеи не против инвестиций США в Иран – Пезешкиан
© Фото: сайт Верховного лидера Ирана
Компании из США могут инвестировать в Иран. Духовный лидер ИРИ положительно относится к этому, передал президент Масуд Пезешкиан.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи положительно относится к инвестициям США в страну в случае успеха планируемых переговоров между Тегераном и Вашингтоном, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не возражает против инвестиций США в Иран. Американские инвесторы, приходите и инвестируйте"

- Масуд Пезешкиан

По его мнению, это предложение может заинтересовать президента США Дональда Трампа с учетом его стремления заключить новую ядерную сделку с Ираном.

Масуд Пезешкиан в очередной раз подчеркнул, что у Тегерана нет намерений создать ядерное оружие, а сама ядерная программа носит исключительно мирный и научный характер. Он предложил США проверить это еще раз, если они не доверяют Ирану.

Напомним, что 12 апреля в Омане состоятся переговоры Тегерана и Вашингтона по вопросу ядерной сделки. Основными переговорщиками на встрече выступят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

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