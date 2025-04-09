Глава МИД Ирана прибыл в Москву с официальным визитом

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию с официальным визитом. Аракчи проведет встречи с государственными деятелями РФ, а также передаст послание Путину от Хаменеи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальном визитом в Москву.

"Министр иностранных дел Аббас Аракчи прибыл в Москву"

– пресс-служба МИД Ирана

В столице РФ глава иранской дипломатии проведет переговоры, а также передаст послание российскому лидеру Владимиру Путину от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее стало известно, что стороны намерены обсудить развитие отношений между Москвой и Тегераном, партнерство в рамках региональных проектов и другие темы. Также стороны затронут текущие переговоры между Ираном и США по иранскому атому, первый раунд которых прошел в Омане 12 апреля, а второй пройдет там же 19 апреля.