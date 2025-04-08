Сергей Лавров встретится с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи.
Встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой дипломатии Ирана Аббасом Аракчи состоится на этой неделе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем иранских коллег, запланированы переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым, а также встречи с российскими официальными лицами"
– Мария Захарова
Ранее о визите Аракчи в Москву сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По словам Багаи, визит готовился давно, однако стороны готовы будут обсудить в том числе текущую ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США.