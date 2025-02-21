Навязчивые мысли, тревога, выгорание — как себя спасти? Ответ психиатра

Психиатр Василий Шуров объясняет, как избавиться от навязчивых мыслей, вытащить из головы токсичные установки из детства и начать новую жизнь. Это не просто разговор — это реальный инструмент для тех, кто застрял в прошлом, живёт в тревоге, выгорании или попал в абьюзивные отношения.

Вы узнаете: – как выявить главную установку, мешающую вам жить

– как перестать прокручивать одну и ту же мысль

– как выйти из деструктивных отношений

– что делать, если "всё бесит" и ничего не радует

– правда ли, что алкоголь, витамины или гипноз очищают мозг

– зачем нужен "эмоциональный дневник" и как им пользоваться

– как отследить свою внутреннюю программу и переписать её