Вестник Кавказа

Навязчивые мысли, тревога, выгорание — как себя спасти? Ответ психиатра

Психиатр Василий Шуров объясняет, как избавиться от навязчивых мыслей, вытащить из головы токсичные установки из детства и начать новую жизнь. Это не просто разговор — это реальный инструмент для тех, кто застрял в прошлом, живёт в тревоге, выгорании или попал в абьюзивные отношения.

Вы узнаете: – как выявить главную установку, мешающую вам жить
 – как перестать прокручивать одну и ту же мысль
 – как выйти из деструктивных отношений
 – что делать, если "всё бесит" и ничего не радует
 – правда ли, что алкоголь, витамины или гипноз очищают мозг
 – зачем нужен "эмоциональный дневник" и как им пользоваться
 – как отследить свою внутреннюю программу и переписать её

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