Навязчивые мысли, тревога, выгорание — как себя спасти? Ответ психиатра

Психиатр Василий Шуров объясняет, как избавиться от навязчивых мыслей, вытащить из головы токсичные установки из детства и начать новую жизнь. Это не просто разговор — это реальный инструмент для тех, кто застрял в прошлом, живёт в тревоге, выгорании или попал в абьюзивные отношения.
Вы узнаете: – как выявить главную установку, мешающую вам жить
– как перестать прокручивать одну и ту же мысль
– как выйти из деструктивных отношений
– что делать, если "всё бесит" и ничего не радует
– правда ли, что алкоголь, витамины или гипноз очищают мозг
– зачем нужен "эмоциональный дневник" и как им пользоваться
– как отследить свою внутреннюю программу и переписать её