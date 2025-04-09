Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

Российско-американский диалог в случае его восстановления, по словам главы международного комитета СФ Григория Карасина, может распространиться на самые разные сферы.

Диалог Москвы и Вашингтона в перспективе может коснуться самых разных областей, пояснил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Дипломата попросили оценить возможность его распространения на соглашения, связанные с контролем над вооружениями, передает РИА Новости.

"Естественно, может касаться всего, чего угодно"

– Карасин

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность отменить антироссийские санкции, чтобы добиться мира на Украине. В частности, говорится в публикации, такая опция используется Белым домом как "разменная монета" в американо-российских переговорах по урегулированию ситуации на Украине".

Кроме того, пишет агентство, американский лидер усматривает в возможной перезагрузке отношений с Россией перспективы для экономического сотрудничества и коммерческие интересы.