Вестник Кавказа

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российско-американский диалог в случае его восстановления, по словам главы международного комитета СФ Григория Карасина, может распространиться на самые разные сферы.

Диалог Москвы и Вашингтона в перспективе может коснуться самых разных областей, пояснил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Дипломата попросили оценить возможность его распространения на соглашения, связанные с контролем над вооружениями, передает РИА Новости.

"Естественно, может касаться всего, чего угодно"

– Карасин

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность отменить антироссийские санкции, чтобы добиться мира на Украине. В частности, говорится в публикации, такая опция используется Белым домом как "разменная монета" в американо-российских переговорах по урегулированию ситуации на Украине".

Кроме того, пишет агентство, американский лидер усматривает в возможной перезагрузке отношений с Россией перспективы для экономического сотрудничества и коммерческие интересы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
950 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Чего ожидать от ядерных переговоров США и Ирана?

Чего ожидать от ядерных переговоров США и Ирана?

Президент Ирана оценил переговоры с США

Президент Ирана оценил переговоры с США

Кремль готов содействовать урегулированию вопроса иранской ядерной программы

Кремль готов содействовать урегулированию вопроса иранской ядерной программы

Детали переговоров с США озвучили в МИД Ирана

Детали переговоров с США озвучили в МИД Ирана

США могут закрыть десятки посольств и консульств

США могут закрыть десятки посольств и консульств

Госдеп США отменил Узбекистану грант в $2,5 млн

Госдеп США отменил Узбекистану грант в $2,5 млн

Трамп хочет повысить пошлины против Китая до 245%

Трамп хочет повысить пошлины против Китая до 245%

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы