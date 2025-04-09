США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

В Белом доме заявили, что США могут манипулировать временем и пространством. Ранее Дональд Трамп сказал, что Штаты обладают самым мощным оружием.

Глава управление по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос заявил о достижении США возможности "манипулировать временем и пространством".

Он отметил, что это стало возможным благодаря американским технологиям. Крациос добавил, что они уничтожают расстояние и повышают производительность.

При этом сотрудник Белого дома не рассказал, что он имел ввиду.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сказал, что Штаты имеют самое мощное в мире оружие. При этом он добавил, что о нем никто не знает.