Вестник Кавказа

США могут закрыть десятки посольств и консульств

США могут закрыть десятки посольств и консульств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США продолжают работу над сокращение расходов правительства. Могут быть закрыты десять посольств и около 20 консульств США - в основном в Европе.

Вопрос о закрытии части американских посольств и консульств рассматривается в Госдепе США, передает The New York Times.

Штаты могут ликвидировать 10 посольств  - из них шесть в странах Африки, и 17 консульств - в основном в Европе, из них пять во Франции.

Кроме того, сократится дипломатическое присутствие США в Ираке: закрыть планируется Багдадский центр дипломатической поддержки, на диппредставительства США в Багдаде и Эрбиле будут сокращены расходы

Также в планах Вашингтона работа по сокращению и объединению персонала дипмиссий.

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