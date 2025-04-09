США могут закрыть десятки посольств и консульств

В США продолжают работу над сокращение расходов правительства. Могут быть закрыты десять посольств и около 20 консульств США - в основном в Европе.

Вопрос о закрытии части американских посольств и консульств рассматривается в Госдепе США, передает The New York Times.

Штаты могут ликвидировать 10 посольств - из них шесть в странах Африки, и 17 консульств - в основном в Европе, из них пять во Франции.

Кроме того, сократится дипломатическое присутствие США в Ираке: закрыть планируется Багдадский центр дипломатической поддержки, на диппредставительства США в Багдаде и Эрбиле будут сокращены расходы

Также в планах Вашингтона работа по сокращению и объединению персонала дипмиссий.