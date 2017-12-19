Госдеп США отменил Узбекистану грант в $2,5 млн

Госдепартамент США отменил свыше ста "бесполезных" грантов, в том числе гранты для Узбекистана, Армении и Великобритании.

В США сократили список грантов, которые планировалось выделить на различные проекты, в том числе в других странах.

"Госсекретарь Рубио, продолжая тщательно изучать иностранную помощь Госдепартамента, отменил сегодня 139 бесполезных грантов общим объемом $215 млн"

– Департамент эффективности правительства (DOGE)

Под отмену попали $2,5 млн грантовых средств для Узбекистана, они должны были пойти на "продвижение гражданской активности".

Также отменены американские гранты Армении, Беларуси, Великобритании, Тунису, Болгарии, Молдавии, Бразилии, Мавритании и Ливану.