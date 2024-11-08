Министерство эффективности: как Илон Маск спасает Америку от ненужных расходов?

Известный своим трудоголизмом миллиардер Илон Маск в последнее время всё больше времени проводит в Белом доме, координируя работу нового правительственного учреждения - министерства эффективности. Как Илон Маск стал ”министром” и чем занимается новое американское министерство - рассказываем в этом материале.

Что такое DOGE?

DOGE - это название нового американского правительственного агентства, которое было создано 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. В переводе с английского DOGE расшифровывается как Министерство эффективности правительства. Главные задачи нового министерства: борьба с бюрократией, отказ от ненужных расходов и реструктуризация федеральных агентств, то есть министерств.

Министерство эффективности - настоящее министерство или нет?

Для создания нового министерств в США нужно получить одобрение Конгресса, и чтобы не тратить времени, Дональд Трамп переименовал уже существующую с 2014 года Службу цифровых технологий в Министерство эффективности. DOGE, на самом деле, не официальное министерство, а лишь консультативный орган, работа которого рассчитана на полтора года.

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Илон Маск стал министром?

О том, что миллиардер Илон Маск возглавит новый госорган Дональд Трамп заявил еще в середине ноября, после своей победы на президентских выборах. Илон Маск не министр, тем не менее он государственный служащий, который не получает зарплату. Такой статус предполагает, что Маску не разрешено работать более 130 дней в году, однако, по некоторым сообщениям, он не покидает Белый дом.

Кто работает в министерстве эффективности кроме Маска?

Изначально DOGE вместе с Илоном Маском возглавлял политик-консерватор Вивек Рамасвами, однако позднее он покинул агентство ради участия в выборах губернатора Огайо. Что касается остальных сотрудников агентства, о них мало что известно. В январе Илон Маск объявил, что ищет ”революционеров с супер-высоким уровнем интеллекта, которые готовы работать бесплатно по 80 часов в неделю” для сокращения расходов бюджета. В настоящий момент набираются уже оплачиваемые сотрудники, в том числе программисты, специалисты по информационной безопасности и другие профессионалы из сферы высоких технологий.

Зачем нужно министерство эффективности?

Дональд Трамп, объявляя об инициативе по созданию Министерства эффективности, заявил, что оно сделает жизнь граждан Америки лучше.

По словам Маска, главная миссия министерства эффективности - сэкономить деньги простых американцев и сократить госдолг США, который сегодня самый большой в мире и превышает $36 млрд. Миллиардер намерен за год обеспечить для бюджета более $2 трлн.

Еще одна задача - борьба с бюрократией, которая, как считает Маск, мешает осуществлять повестку Трампа.

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Насколько эффективно министерство эффективности?

Пока точно неизвестно, сколько денег удалось сэкономить, благодаря деятельности Министерства эффективности, при этом Маск заявляет, что сохранил для бюджета более миллиарда долларов, отказавшись от ”безумных” контрактов в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности. Само министерство утверждает, что ему удалось снизить расходы бюджета более чем на $37 млрд.

Чем занимается DOGE?

DOGE поставила перед собой целый ряд задач:

Илон Маск и его команда из министерства эффективности, в первую очередь, занимаются сокращениями госслужащих в правительстве. Письма с предложением об отсроченной отставке, которая предполагает уход сотрудника с выплатой заработной платы до сентября, рассылаются выбранным госслужащим, и чтобы принять предложение, нужно лишь написать в ответ одно слово: ”отставка”.

Борьба с USAID. Маск считает, что ”USAID - преступная организация и ей пора умереть”.

Контроль над Бюро финансовой защиты потребителей, созданным после кризиса 2007-2008 годов.

Доступ к данным министерства финансов. В начале февраля одна из команд DOGE получила доступ к платёжной системе и конфиденциальной финансовой информации, в результате чего против Министерства эффективности было подано несколько исков за нарушение федеральных законов.

Пересмотр работы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, от которого Трамп, в перспективе, хочет избавиться.

Проверка эффективности работы других управлений, в том числе Министерства труда и Министерства образования.

Отказ от правительственных контрактов и грантов.

Как американцы относятся к министерству эффективности?

Согласно опросу, проведенному американской телерадиокомпанией CBS 5-7 февраля, американцы, поддерживающие Республиканскую партию, считают министерство эффективности должно в определённой мере контролировать государственные расходы, но не слишком. Сторонники Демократической партии уверены, что ни Илон Маск, ни DOGE не должны вмешиваться в государственные дела.