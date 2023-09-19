Почему Илон Маск поддерживает Трампа?

”Звезда родилась, и это Илон!” Так Дональд Трамп охарактеризовал миллиардера Илона Маска - одного из самых активных своих сторонников и спонсоров. Дональд Трамп смог одержать победу на президентских выборах в США 2024 в том числе и благодаря поддержке Илона Маска, но зачем Маску нужен Трамп? Разбираемся в этом материале.

Маск демократ или республиканец?

В 2016 году изобретатель Илон Маск, который сам себя называет ”политически умеренным”, поддержал Хиллари Клинтон, а в 2020-м голосовал за Байдена. Разворот в сторону республиканцев произошел два года назад, после того как он приобрел социальную сеть Twitter, позднее переименованную им в X. Во время президентства Джо Байдена Маск неоднократно критиковал его администрацию за неразумный подход к экономическим вопросам, а также за ограничение свободы слова.

Маск за Трампа

В июле 2024 года после покушения на Трампа Илон Маск официально поддержал бывшего президента в качества кандидата на новый срок в Овальном офисе. Миллиардер вложил в предвыборную кампанию 78-летнего Трампа почти $120 млн, выступил в роли его политического советника, а свою сеть X превратил в медиа-платформу для продвижения кампании ”Сделаем Америку снова великой”.

Конфликт Маска и Трампа

Предвыборный союз Трампа и Маска - необходимость, порожденная интересами обеих сторон: Дональду Трампу была нужна крепкая поддержка в лице эксцентричного и популярного в Америке миллиардера, а Маск стремится обрести политическое влияние. По большому счету, до 2022 года отношения между сторонами были прохладными: Трамп назвал Маска ”фигляром”, а Маск, в свою очередь заявил:

Трампу пора повесить шляпу и отправляться в закат.

Что получил Маск от победы Трампа?

Выборы президента США, завершившиеся победой Трампа, уже принесли пользу Илону Маску, и в первую очередь, финансовую. Стоимость акций компании ”Тесла”, принадлежащей миллиардеру, выросла почти на 15% 6 ноября, а состояние самого Маска увеличилось на $ 20 млрд.

Зачем Маску Трамп?

Илон Маск, самый богатый человек в мире, является совладельцем трёх компаний: Tesla, SpaceX и соцсети X. Помимо этого, у него также компания, которая занимается разработкой искусственного интеллекта - xAI. Для каждого из предприятий Трамп в качестве президента может принести существенную выгоду:

Дональд Трамп не любит электрические автомобили и, скорее всего, сократит или отменит налоговые льготы для их покупателей. От этого, в первую очередь, пострадают конкуренты Маска, в том числе General Motors и Ford, чьи электрические машины пока не приносят значительную прибыль. Кроме того, Трамп также намерен поднять тарифы на импорт из Китая, что тоже может привести к увеличению конкурентоспособности ”Теслы” по сравнению с более дешевыми китайскими моделями, правда и стоимость компонентов для самой ”Теслы”, импортируемых из Китая, тоже возрастёт.

SpaceX, скорее всего, тоже выиграет от президентства Трампа. Во время своей победной речи Трамп рассказал о том, что во время сентябрьского урагана ”Хелен”, который, в частности, нанёс серьёзный ущерб штату Северная Каролина, он обратился к Маску с тем, чтобы он предоставил свои ”Старлинки” для обеспечения связи. По словам Трампа, благодаря коммуникационным спутникам Маска в те дни было спасено много жизней.

Что касается SpaceX, Дональд Трамп, обращаясь к сторонникам после победы 6 ноября, сказал, что таких ракет как Маск не может сделать ни Россия, ни Китай, ни даже Америка. Вероятнее всего, Трамп не будет чинить препятствий амбициозным планам Маска по освоению дальних планет, прежде всего Марса. Также не исключено, что Маску будет проще найти общий язык с Федеральным управлением гражданской авиации, которое контролирует коммерческие космические полёты.

Еще одним возможным преимуществом союза с Трампом может стать завершение хотя бы части из почти 20 федеральных расследований и судебных исков в отношении компаний Маска.

Илон Маск будет в правительстве?

Вероятность того, что Маск займет какой-то пост в правительстве США невелика, однако она остаётся. В интервью Fox News в середине октября Трамп сказал, что Илон Маск может сыграть весьма активную роль в его второй администрации, поскольку будучи хорошим бизнесменом, он знает, как снижать расходы.

Мы создадим новую должность: Секретарь по урезанию расходов

- Трамп.

Он также добавил, что Маск при этом не хочет становиться частью Кабинета президента. Сам Маск в своей соцсети X написал, что ”будет служить Америке, если появится такая возможность, без оплаты, должности и признания”.