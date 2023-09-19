Кого выберет Илон Маск: Турцию или Саудовскую Аравию? 

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Внимание к самому богатому человеку на Земле и к его проектам не ослабевает ни на день. Многие страны готовы сотрудничать с Илоном Маском. В каком государстве может появиться новый гигазавод миллиардера - рассказываем в этом материале.

Кто такой Илон Маск?

Илон Маск - самый богатый человек на планете. В настоящий момент его состояние оценивается в $263 млрд. Маск - визионер и изобретатель, к 52 годам сосредоточивший в своих руках не только капитал, но и власть. На сегодняшний день Маск владеет шестью компаниями:

”Тесла” - производитель электромобилей. SpaceX - компания, которая занимается производством и запуском ракет и спутников. Х (бывший Twitter) - соцсеть Boring company - производитель транспортных тоннелей Neralink - компания, занимающаяся разработкой нейрокомпьютерного интерфейса (для связи мозга и компьютера) xAI - компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта.

Для большинства стран мира сотрудничество с Максом означает доступ к технологиям и потенциальные инвестиции. История отношений Илона Маска со странами Ближнего Востока не всегда была простой, тем не менее в последнее время тенденция меняется.

Илон Маск и Турция

Еще в начале года Турция не спешила сотрудничать с американским миллиардером, предложившим развернуть спутниковую технологию Старлинк в регионах, пострадавших от разрушительного землетрясения. Анкара отказалась от услуг миллиардера, сославшись на то, что у нее хватает собственных спутников, для обеспечения бесперебойного интернета. Однако спустя полгода ситуация изменилась: сегодня уже президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагает Маску партнерство, в том числе и по Старлинку.

Встреча в Турецком доме

В воскресенье турецкий президент и миллиардер-изобретатель встретились в Турецком доме - небоскребе в центре Нью-Йорка, где находятся дипломатические миссии Турецкой Республики. Эрдоган и Маск общались почти целый час, успев обсудить широкий спектр вопросов, в том числе технологические достижения Турции, потенциальное сотрудничество с компанией Маска SpaceX и возможности в сфере искусственного интеллекта. Во время встречи Эрдоган пригласил Маска в Турцию, поучаствовать в фестивале Тeknofest, который пройдет в Измире.

Завод Tesla появится в Турции?

Пожалуй, самым главным заявлением, прозвучавшим из уст президента Туреци, стал призыв к компании Tesla построить новый завод в Турции. Несмотря на то, что сама Турция наладила производство отечественного электромобиля Togg, страна готова сотрудничать с конкурентом. И для этого есть несколько причин:

гигазавод ”Тесла” - это новые рабочие места

партнерство с Максом означает потенциальный приток финансов в страну.

И то, и другое для Турции чрезвычайно важно, особенно в условиях, когда экономика страны переживает непростой период.

Турция или Саудовская Аравия?

В 2022 году Илон Маск заявил, что собирается построить как минимум 10-12 гигафабрик ”Тесла”, чтобы производить до 20 млн автомобилей ежегодно к 2030 году. На сегодняшний день в мире шесть предприятий, где собираются автомобили Tesla: четыре в США и по одному в Германии и Китае. В начале лета появились сообщения о том, что "Тесла" собирается строить новую гигафабрику в Мексике, но не раньше, чем в 2025 году. Локации для других заводов Маска еще выбраны не были.

18 сентября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что Саудовская Аравия, еще одна ближневосточная страна, ведёт переговоры с компанией ”Тесла” о строительстве завода на своей территории. Однако сам Маск в собственной соцсети X (бывший Twitter) уже успел опровергнуть эту информацию.

Между тем, на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом, Маск заявил, что ряд турецких поставщиков уже сотрудничают с компанией ”Тесла” и Турция - один из кандидатов на строительство нового гигазавода по производству электромобилей. В свою очередь Саудовская Аравия владеет контрольным пакетом акций конкурента ”Теслы” - американской компании Lucid, которая в прошлом месяце объявила, что строительство завода по выпуску машин начнётся уже в сентябре.

Где же все-таки Tesla построит новый завод?

Tesla обещала объявить о том, где будет построен очередной завод в конце года. Помимо Турции и, возможно, Саудовской Аравии, среди потенциальных кандидатов Канада, Индия и Франция. Для любой страны строительство гигазавода ”Тесла” чрезвычайно важно с точки зрения привлечения иностранного финансирования, укрепления инвестиционной привлекательности и технологического развития.