Старлинк захватит мир: как работают спутники Илона Маска?

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Прямо сейчас над Землей кружится более 10 тыс. спутников. 80% из них активны. 53% их них - спутники Старлинк (Starlink) Илона Маска. Зачем Илону Маску столько спутников, сколько спутников Старлинк будет на орбите через несколько лет и кто боится спутников американского гения-предпринимателя - рассказываем в этом материале.

Что такое Старлинк Илона Маска ?

Старлинк - сеть спутников, которые обеспечивают широкополосный (с высокой скоростью) интернет. Все спутники Старлинк выполняют одну и ту же задачу - передают друг другу, а также на базовые станции сигнал, обеспечивая таким образом пользователям выход в интернет. Илон Маск, основатель Старлинк, SpaceX и Tesla, а также нынешний владелец Twitter, главной целью создания Starlink обозначил доступность интернета для как можно большего количества людей по всему миру.

Как работает Старлинк?

Интернет от Илона Маска обеспечивается за счет огромного числа спутников - более 4,5 тысяч - которые кружат в околоземной орбите примерно в 550 километрах от поверхности Земли. Спутниковые созвездия или группировки спутников охватывают весь земной шар, а сигнал с одного спутника на другой передается с помощью лазера. На Земле (еще в море и в воздухе) спутниковый сигнал принимает терминал Старлинк, который называется Dishy (тарелочка) и представляет собой небольшую плоскую спутниковую тарелку круглой или прямоугольной формы. Терминал может быть установлен где угодно: как на суше, так и в открытом море и в воздушном пространстве.

Почему спутников Старлинк так много?

Спутников Старлинк уже так много, что часто их путают с падающими звездами, а астрономы жалуются, что они мешают работе их устройств, в том числе телескопов. Но нынешнее количество спутников Старлинк - это далеко не предел. По словам Илона Маска, в ближайшие пару лет над Землей буде летать 42 тысячи его спутников. Но зачем так много? Поскольку Старлинк работает на околоземной орбите, каждый спутник охватывает лишь небольшой участок земли, спутников и нужно так много: всякий раз терминал подключается к самому ближайшему проходящему Старлинк-спутнику.

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Сколько стоит Старлинк от Илона Маска

Скорость Старлинка составляет примерно 100 Мб/c, как и у большинства наземных сервисов. Стоимость интернета Илона Маска складывается из стоимости терминала, цена которого $600, и ежемесячной абонентской платы, которая варьируется в диапазоне $75-100. Предприятия и государства за использование Старлинка платят больше. Как пишет The New York Times, в конце 2022 года Маск отключил 1300 украинских терминалов, потому как власти страны не платили ежемесячно по $2,5 за каждую тарелку.

Кто пользуется Старлинком?

Интернет Илона Маска стал доступен два года назад, и тогда им пользовалось лишь несколько стран. Сегодня Старлинк обеспечивает большую часть Европы, Америку, Японию, а также ряд государств Южной Америки. На африканском континенте, где в целом интернет менее доступен, чем во всём мире, Старлинком уже пользуются Руанда, Нигерия и Мозамбик. В следующем году еще 10 африканских стран, в числе которых Ботсвана и Намибия, собираются обзавестись терминалами Старлинк. В настоящий момент 1,5 млн человек - пользователи интернета Старлинк.

Старлинк в России

Официально Старлинк в России не работает: для того, чтобы интернет Илона Маска появился в Российской Федерации, компании нужно получить разрешение от Госкомиссии по радиочастотам. Более того, в отношении Старлинка есть определенные опасения, связанные в основном с тем, что информация, в том числе секретная, может оказаться доступной третьим лицам. Несмотря на то, что Россия не спешит открывать двери спутниковому интернету Старлинк, Илон Маск достаточно лояльно относится к России: в частности, он отказался включать по запросу украинского правительства терминалы Старлинк возле Крыма.

Старлинк - коммерческий продукт

Старлинк зачастую единственный провайдер, обеспечивающий выход в интернет там, где разворачивается военный конфликт или случилась природная катастрофа, а также на удалённых территориях. Американское министерство обороны, как и военные ведомства во многих странах, в Японии в том числе, тестируют технологии Старлинк для использования в военных целях.

Однако в отличие от других оборонных подрядчиков, которые продают свою продукцию зарубежным странам официально через правительство, Старлинк Илона Маска позиционируется как коммерческий продукт. И это не нравится многим, потому что так Илон Маск, в первую очередь, обеспечивает собственные интересы, которые не всегда совпадают с интересами правительства США.

Кто боится Старлинка?

За счет Теслы, Старлинка и Твиттера у меня в реальном времени больше информации об экономике, чем у кого бы то ни было когда-либо

- написал Илон Маск в соцсетях.

И это на самом деле так: по факту, ни у одной компании и государства в мире нет такой спутниковой технологии и сети, которую создал Маск. Отсюда и опасения по поводу Старлинка. Тем не менее открыто критиковать Маска и Старлинк решаются немногие. Американские чиновники, например, стараются не говорить о Старлинке, поддерживая таким образом баланс внутренних и внешних интересов, связанных с 52-летним миллиардером-изобретателем. Маск не боится критиковать президента Джо Байдена, но без его технологий США не обойтись.

Кто против Стралинка Илона Маска?

Однако есть страны, которые не спешат открывать свои двери интернет-технологии Маска, и даже выступают против неё.

Тайвань. В начале года власти Тайваня обвинили китайские корабли в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих основной остров Тайваня и архипелаг Мацзу. Из-за инцидента архипелаг временно остался без интернета. Власти острова вели переговоры по поводу Старлинка, но не решились на приобретение терминалов из-за коммерческих интересов Маска в КНР: 50% производства Tesla сосредоточено в Китае, и в любой момент по запросу Пекина (как считает Тайвань) Илон Маск может отключить острову доступ в интернет.

В начале года власти Тайваня обвинили китайские корабли в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих основной остров Тайваня и архипелаг Мацзу. Из-за инцидента архипелаг временно остался без интернета. Власти острова вели переговоры по поводу Старлинка, но не решились на приобретение терминалов из-за коммерческих интересов Маска в КНР: 50% производства Tesla сосредоточено в Китае, и в любой момент по запросу Пекина (как считает Тайвань) Илон Маск может отключить острову доступ в интернет. Китай. В свою очередь Китай, так же как и Тайвань, тоже опасается Старлинка, но уже по другой причине: Пекин потребовал от Маска гарантий, что тот не включит свой интернет над территорией Китайской народной республики, где доступ в сеть контролируется властями.

В свою очередь Китай, так же как и Тайвань, тоже опасается Старлинка, но уже по другой причине: Пекин потребовал от Маска гарантий, что тот не включит свой интернет над территорией Китайской народной республики, где доступ в сеть контролируется властями. Турция. В феврале 2023 года Турция ответила отказом на предложение Илона Маска предоставить стране терминалы Старлинк после разрушительных землетрясений, сославшись на то, что в Турции достаточно собственных спутниковых мощностей.

В феврале 2023 года Турция ответила отказом на предложение Илона Маска предоставить стране терминалы Старлинк после разрушительных землетрясений, сославшись на то, что в Турции достаточно собственных спутниковых мощностей. Иран. Маск открыл доступ к Старлинку Ирану в прошлом году, чтобы активисты, протестующие в стране, могли поддерживать связь с внешним миром. Власти ИРИ в ответ обвинило Маска во вмешательстве во внутренние дела республики.

Конкурентные преимущества Старлинк

Илон Маск отправил первые Старлинки в космос всего четыре года назад. И тогда почти все были уверены, что его идея обернётся провалом, ведь еще в 1990х и 2000х многие компании пытались запустить на низкую околоземную орбиту свои спутники, но это было технически сложно и дорого. Однако у Маска были и остаются два важных преимущества:

спутники Старлинк относительно небольшие

у Маска есть собственная компания SpaceX и многоразовые ракеты для доставки спутников на орбиту.

Интересный факт: видимая иногда в небе движущаяся яркая полоса ничто иное, как недавно запущенные спутники Маска, которые летят занять свои места на орбите.

Старлинк захватит мир?

Как таковых конкурентов Старлинку на сегодняшний день нет. В мае Джефф Безос собирался отправить два своих спутника на орбиту, но запуск был перенесён из-за проблем с ракетой-носителем. В свою очередь Маск с мая уже успел запустить 595 новых спутников Старлинк.

В 2020 году Китай заявил, что до 2027 года запустит на орбиту более 13 тыс спутников, чтобы составить конкуренцию Старлинку. Удалось ли КНР хотя бы частично осуществить свой план, неизвестно, поскольку графика запуска китайских спутников в открытом доступе нет.

ЕС в 2023 году выделил около $ 2,5 млрд на собственную спутниковую систему для гражданского и военного использования с тем, чтобы в будущем перестать зависеть от Маска. Как и Китай, ЕС намерен осуществись свой план к 2027 году.

Но к 2027 году, скорее всего, спутников Маска на орбите будет несколько десятков тысяч, и вряд ли Китаю и ЕС удастся его обогнать. Интернетом Илона Маска пользуются всё больше военных министерств по всему миру, телекоммуникационных компаний, авиа- и круизных компаний, а также морские грузоотправители, и вероятно, со временем их число только будет продолжать расти.