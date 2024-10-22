Свыше 70 стран подтвердили участие в форуме "Россия – Исламский мир"

В Казани заявили, что в форуме "Россия–Исламский мир" примут участие 74 страны. Там же добавили, что состоится порядка 130 мероприятий.

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, сколько стран и российских регионов примут участие в международном форуме "Россия-Исламский мир: KazanForum.

Руководитель республики отметил, что в настоящее время о своем участии в мероприятии заявили 74 государства и 61 регион России. Он добавил, что регистрация продолжается.

Раис Татарстана также подчеркнул, что в рамках деловой программы форума состоится порядка 130 мероприятий.

Экономический форум России и стран ОИС состоится в Казани с 13 по 18 мая. В 2023 году он получил федеральный статус. Главой оргкомитета является Марат Хуснуллин.