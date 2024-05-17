Азербайджан станет участником выставки "Россия-Halal Expo"

Азербайджан примет участие в выставке "Россия – Halal Expo". Мероприятие охватывает такие сферы, как продукты питания, туризм, промышленная отрасль.
В Казани с 14 по 16 мая состоится выставка "Россия – Halal Expo", в данном мероприятии будет участвовать Азербайджан.
Соответствующую работу уже начало ООО "Строительно-снабженческое объединение Минэкономики Азербайджана"
Организация занимается выбором компании, которая установит выставочный стенд, который примет участие в выставке в Казани.
На данные работы планируется потратить 352 тыс манатов.
Стоит добавить, что мероприятие охватывает такие сферы, как продукты питания, безалкогольные напитки, промотрасль, а также образовательные и туристические услуги.