Вестник Кавказа

Азербайджан станет участником выставки "Россия-Halal Expo"

Продавцы выставки Халяль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан примет участие в выставке "Россия – Halal Expo". Мероприятие охватывает такие сферы, как продукты питания, туризм, промышленная отрасль.

В Казани с 14 по 16 мая состоится выставка "Россия – Halal Expo", в данном мероприятии будет участвовать Азербайджан.

Соответствующую работу уже начало ООО "Строительно-снабженческое объединение Минэкономики Азербайджана"

Организация занимается выбором компании, которая установит выставочный стенд, который примет участие в выставке в Казани.

На данные работы планируется потратить 352 тыс манатов.

Стоит добавить, что мероприятие охватывает такие сферы, как продукты питания, безалкогольные напитки, промотрасль, а также образовательные и туристические услуги.

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