Вестник Кавказа

Азербайджан представил свою продукцию на Russia Halal Expo-2024

Азербайджан представил свою продукцию на Russia Halal Expo-2024
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан представил стенд на выставке Russia Halal Expo-2024. Страна представила текстиль, чай, орехи, мясо и многое другое. Там также можно ознакомиться с экономическим потенциалом страны.

На крупнейшей выставке инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo-2024 в Казани представлен стенд Азербайджана.

Как пишет пресс-служба Агентства поощрения экспорта и инвестиций АР, страна продемонстрировала свою продукцию текстильной промышленности, мясо, чай, орехи и многое другое.

Посетители выставки также могут узнать об потенциале Азербайджана в различных сферах: экономике, туризме, инвестициях.

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