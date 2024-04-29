Россия ценит независимость исламского мира

Владимир Путин обратился к участникам форума «Россия – исламский мир». Он заявил, что Россия укрепляет сотрудничество с исламскими странами.

Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам заседания группы стратегического видения «Россия – исламский мир: справедливое многополярное устройство и безопасное развитие», которое проходит в Казани.

Текст приветствия главы государства зачитал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Мероприятие проходит в рамках форума «Россия – исламский мир: KazanForum».

Путин заявил, что Россия дорожит дружественными связями с исламскими странами, а также высоко ценит их независимую политику.

Президент подчеркнул, что Россия вместе с исламским миром выступают за создание демократичного многополярного миропорядка, основанного на верховенстве права и принципах справедливости без любых форм дискриминации и диктата.

Помимо этого, Путин отметил, что Россия и мусульманские страны настроены на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах – от торговли до спорта.

Кроме того, глава государства добавил, что для России очень важно и взаимодействовать с Организацией исламского сотрудничества.