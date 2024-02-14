Вестник Кавказа

Азербайджан заключил соглашение о сотрудничестве с исламскими корпорациями

Азербайджан заключил соглашение о сотрудничестве с исламскими корпорациями
© Фото: соцсети Микаила Джаббарова
Власти Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве с рядом исламских компаний в сфере страхования и развития частного сектора.

Азербайджан намерен развивать частный сектор и отрасль страхования совместно с исламскими корпорациями. Информацию об этом опубликовал на своей странице в соцсети "Х" глава министерства экономики Микаил Джаббаров.

Уточняется, что в рамках соглашения был подписан меморандум с рядом компаний, которые будут сотрудничать с республикой в сфере инвестиций и экспорта кредитов.

План партнерства рассчитан на ближайшие два года.

"Реализация этих документов создаст благоприятные возможности для продвижения нашего сотрудничества в более высокую плоскость"

 - Микаил Джаббаров

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