Ильхам Алиев наметил программу развития Азербайджана на семь лет

Сегодня в Баку прошла церемония инаугурации президента Азербайджана Ильхама Алиева, победившего на выборах 7 февраля с 92,12% голосов. В своей инаугурационной речи Алиев подвел итоги своего правления за более чем два десятка лет и обрисовал контуры развития Азербайджана на ближайшие 7 лет.

Азербайджанский народ уже более двадцати лет поддерживает меня… Все обещания, данные мною в 2003 году, были выполнены. Источником всех достижений являются азербайджанский народ, его доверие ко мне и способность объединиться вокруг единой цели. Мы действительно доказали всему миру, что мы – великий народ, что мы сами являемся вершителями своей судьбы, сами, без чьей-либо помощи решаем проблемы, стоящие перед страной, и решаем их основательно

- Ильхам Алиев .

Восстановление территориальной целостности

Главным обещанием Алиева в 2023 году было восстановление территориальной целостности страны. Он обещал, что армяно-азербайджанский конфликт будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана, что не допустит создания второго армянского государства на своей территории, и азербайджанские земли будут освобождены. Это и произошло.

Сегодня мы живем и строим в свободном Карабахе благодаря храбрости, самоотверженности и героизму шехидов. Восстанавливаем наши города и села как народ, восстановивший свою территориальную целостность, свое достоинство. Вторая Карабахская война – наша славная история. Однако войны могло бы и не быть, если бы Армения

- Алиев.

При этом он напомнил, что войны могло бы не быть, если бы руководство Армении и стоящие за ней силы соблюдали международное право и четыре резолюции Совета Безопасности ООН:

Возможно, не было бы необходимости в войне, если бы великие державы ввели санкции против Армении за ее оккупационную политику или хотя бы осудили эту политику. Азербайджанское государство на протяжении многих лет проявляло сдержанность, оставаясь в то же время приверженным ведущимся переговорам. Но с годами наши надежды иссякали, государство-оккупант становилось все более агрессивным, считало, что сможет навсегда сохранить наши земли под оккупацией.

Ответственность за это Алиев возложил на руководство Армении и поддерживающих его лидеров крупных держав:

Мы показали на что способны на поле боя, где полностью разгромили армянскую армию всего за 44 дня. Довели ее до такого состояния, что, по их собственному же признанию, там насчитывалось более 12 тысяч дезертиров. Из азербайджанской же армии ни один человек не бежал, покинув поле боя. Это еще одно свидетельство неукротимости духа азербайджанского народа… Народ объединился в единый кулак, и все исторические и стратегические задачи были решены всего за 44 дня… Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции, подняла перед нами белый флаг, сдалась, и, таким образом, Вторая Карабахская война закончилась.

Почему стала неизбежной антитеррористическая операция?

В поствоенный период Азербайджан требовал от Армении выполнения всех взятых ею на себя обязательств, в первую очередь, вывода незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана и обеспечения дорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Но за три года Армения не только не вывела вооруженные силы из Карабахского региона, но и направила туда дополнительное вооружение, мины.

Минный террор против нас продолжался, приобрел более широкий размах. Армения как будто пыталась обмануть весь мир, в том числе и нас, что в Карабахе не существует вооруженных формирований армянской армии, что это, видите ли, какие-то силы самообороны. Те, кто верит в эти бредовые версии, несут всю ответственность вместе с руководством Армении

- президент Азербайджана.

По его словам, именно поэтому антитеррористическая операция была неизбежна:

Проведенная в сентябре антитеррористическая операция еще раз показала мощь наших Вооруженных сил. Всего за несколько часов примерно 15-тысячный экспедиционный корпус армянской армии был полностью парализован, и они вынуждены были во второй раз подписать акт о капитуляции. Тем самым сепаратизм на территории Азербайджана был полностью искоренен. Таким образом, Азербайджан полностью восстановил как свою территориальную целостность, так и государственный суверенитет.

Почему Алиев голосовал в Ханкенди?

Впервые в период независимости Азербайджана выборы прошли на всех его территориях. Сам Алиев участвовал в голосовании в Ханкенди.

Я мог проголосовать в любой точке Азербайджана, но посчитал, что правильнее будет сделать это в Ханкенди. Кровавые преступления против нашего народа еще в конце 1980-х годов начались именно в Ханкенди. Геноцид нашего народа планировался и управлялся именно из здания, где я голосовал в Ханкенди. Именно на площади перед зданием, где я голосовал, армянские националисты, а затем и армянское государство выдвинули против нас территориальные претензии. Именно в том здании еще в советское время был размещен особый комитет для отделения Карабаха от Азербайджана. Отделение Карабаха от Азербайджана было главной целью этого комитета. Именно там вынужденно подтвердили свое падение дьяволы, которые в течение 30 лет оккупировали наш исторический край, место, основанное Панахали ханом. Бюллетень, который я опустил в урну, был не просто бюллетенем. Это был последний гвоздь, забитый в гроб армянских сепаратистов

- Ильхам Алиев.

Новая эпоха: армия и ВПК

Президент Азербайджана выразил уверенность, что, вступая в новую эпоху, азербайджанский народ живет большими надеждами, и, нужно работать, чтобы эти надежды оправдались. Одной из главных задач на ближайшие годы он назвал укрепление Вооруженных сил. Сегодня азербайджанская армия сильнее, чем в 2020 году: закупаются необходимое вооружение и техника, создаются новые вооруженные соединения. Численность сил спецназначения увеличена в несколько раз, численность военных в новосозданных вооруженных подразделениях коммандо измеряется тысячами, и этот процесс продолжается. Процесс строительства армии будет продолжен. В госбюджете и сегодня самые большие расходы – военные; а также те, которые идут расходы на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджан создает мощный военно-промышленный комплекс. Только в этом году на эти цели как частными, так и государственными предприятиями будет инвестировано не менее одного миллиарда.

И впредь мы будем обеспечивать себя вооружением и техникой в еще большем объеме, будем экспортировать в еще большем объеме, и в этой сфере в какой-то степени, могу сказать, во многом избавимся от внешней зависимости

- президент Азербайджана.

По его словам, армия показала свою силу не на учениях, не на парадах, а на поле боя:

Армения и те, кто оказывает ей военную поддержку, должны знать, что нас ничто не остановит. Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет.

Новая эпоха: защита границ

После Второй Карабахской войны азербайджанские силы вернулись на находившуюся под оккупацией азербайджано-иранскую границу, а также разместились на условной азербайджано-армянской границе. Особое значение имеет создание приграничной инфраструктуры.

Наша граница должна быть так плотно закрыта, чтобы даже птица не могла пролететь. Защита наших границ одновременно защитит нас от внешних рисков… В результате усиления мер безопасности и укрепления наших границ мы должны защитить себя как от физических, так и от идеологических рисков… Идеологические провокации против нас и в дальнейшем неизбежны. Бросать тень на нашу работу, дискриминировать нас, создавать необоснованный и ложный, негативный имидж Азербайджана – все это мы видим в нашей повседневной жизни.

- Ильхам Алиев.

Продолжение следует