Азербайджан вступил в новую эпоху с Ильхамом Алиевым 

Рекордные результаты явки на президентских выборах 7 февраля и процента голосов, отданных за президента Ильхама Алиева, говорят о единстве азербайджанской нации в желании защитить и продолжить победную историю Азербайджана. Граждане сделали выбор в пользу гаранта стабильности и успешности Азербайджанской Республики – победоносного лидера Ильхама Алиева.

Накануне в Азербайджане началась новая эпоха. Если предыдущую, эпоху Карабахской войны, завершила доблестная азербайджанская армия, то в открытии новой приняло участие большинство совершеннолетнего населения республики. 4971032 гражданина Азербайджанской Республики пришли на избирательные участки, чтобы изъявить свою политическую волю и проголосовать за лучшего для них кандидата в президенты. Более 92% проголосовавших сделали выбор в пользу действующего президента Ильхама Алиева.

И явка, и процент голосов, отданных за Ильхама Алиева, стали рекордными для истории Азербайджана XXI века. Как сообщают корреспонденты "Вестника Кавказа", освещавшие выборы в Баку, Физули и Агалы, к открытию избирательных участков у дверей образовались огромные очереди, которые сохранялись в течение всего дня голосования – так азербайджанское гражданское общество продемонстрировало и желание принять участие в государственной жизни своей страны, и наличие у него четкого понимания, каким оно видит будущее Азербайджанской Республики.

Граждане сделали выбор в пользу будущего Азербайджана с президентом Ильхамом Алиевым.

Сами по себе выборы имели огромное символическое значение социально-политического перехода между двумя вехами азербайджанской истории. В 2020 году победой Азербайджана завершилась многолетняя Карабахская война, а в прошлом году на азербайджанской земли был окончательно погашен очаг сепаратизма. 3,5 года назад были освобождены от оккупантов Шуша, Физули, Агдам, Джебраил, Зангилан, Губадлы и Кельбаджар, спустя еще два года под суверенный контроль Баку вернулся Лачин, а полгода назад конституционный строй Азербайджана был восстановлен в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере и Аскеране. И во всех этих городах, а также окружающих их селах накануне – впервые в истории Азербайджанской Республики – прошли легитимные демократические выборы. Карабах и Восточный Зангезур впервые участвовали в выборах главы государства, частью которого они были всегда.

Это первое, что позвало 7 февраля азербайджанское гражданское общество на выборы – желание закрепить Победу своей страны над внешней агрессией и многолетними попытками не допустить нормальной жизни и в Азербайджане, и в регионе в целом. Вторым фактором рекордной явки и рекордной поддержки Ильхама Алиева стала необходимость ответить на продолжающиеся нападки на республику и со стороны побежденного агрессора, и со стороны его иностранных спонсоров, не готовых примириться со стабилизацией Южного Кавказа без их ведома. Почти пять миллионов человек пришли на избирательные участки, чтобы защитить родной Азербайджан, отразить атаки на его мирное стабильное будущее. Победить врагов азербайджанской государственности всем вместе.

Поэтому так много голосов было отдано за президента Ильхама Алиева, за победоносного главнокомандующего, реализовавшего заветы общенационального лидера Гейдара Алиева и приведшего страну к редчайшему в мировой истории достижению – восстановлению территориальной целостности и суверенитета. Освобождение Карабаха и Восточного Зангезура от оккупантов и сепаратистского движения на протяжении всего периода возрождения государственности Азербайджанской Республики являлось главной мечтой и главной целью всего азербайджанского народа, с самого верха государственной власти до рядовых граждан, и именно единство всех слоев общества в воле к исполнению великой мечты позволило стране разгромить и изгнать врагов со своей земли. Сохранение этого единства, во главе которого находится Ильхам Алиев – вот за что проголосовали люди.

Также люди проголосовали за продолжение побед Азербайджана. Республика не только победила Армению в Карабахской войне, но и завоевала авторитет независимого, влиятельного и справедливого игрока на международной арене. В наше время, когда все больше стран осознает гибельность отказа от суверенитета ради покровительства мировых держав, Азербайджан под руководством Ильхама Алиев подал первейший пример принципиальной ставки на суверенность всех внешнеполитических решений. Давая отпор неоколониальным тенденциям и объединяя партнеров в таких международных организациях, как Движение неприсоединения, Баку продемонстрировал другим возможность жить в соответствии с национальными интересами, что и является основой здоровых международных отношений.

Что же ожидает Азербайджанскую Республику в той новой эпохе с Ильхамом Алиевым, которую ее граждане начали 7 февраля 2024 года? В первую очередь, как было сказано выше, стабильность, сохранение единства всех слоев населения и продолжение побед. В новом времени руководство республики открыто к диалогу по стратегическим программам с гражданским обществом, оказавшим ему столь высокую поддержку. Это тоже одно из достоинств президента Ильхама Алиева – он не только принимает решения, но и слушает. Как было сказано президентом месяц назад в интервью азербайджанским СМИ, "Мне бы хотелось, чтобы дискуссии по вопросу нашей основной национальной идеи и представлений относительно нашего будущего развития происходили и в обществе — среди политиков, политологов, ученых, представителей интеллигенции. Это должно быть темой общественных обсуждений".

В чем можно быть уверенным, так это в несокрушимой защите Азербайджаном своего суверенитета. Неоколониальные государства не откажутся от претензий на распространение влияния на Южном Кавказе, и мы видим, как вчерашний агрессор Армения сегодня добровольно превращается в колонию Франции, создавая проблемы региону уже не от своего лица, а по воле западной метрополии. Следовательно, теперь Баку будет работать над преодолением неоколониализма – и эта работа принесет выгоду не только азербайджанскому народу, но всем стремящимся к подлинной независимости государствам. Азербайджан уже стал лидером все расширяющейся группы борющихся за свою суверенность стран, и в дальнейшем его политика способна внести определяющий вклад в переустройство глобального мира.

Впереди семь лет президентского срока Ильхама Алиева, семь лет гарантий успешного развития Азербайджана во всех сферах. Внешним наблюдателям, поддерживающим стабильное мирное будущее Южного Кавказа, остается только пожелать избранному президенту крепкого здоровья и неиссякающей энергии, с какой он привел страну к победам сегодняшнего дня.