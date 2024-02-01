Итоги выборов президента Азербайджана: Ильхам Алиев побеждает с 92,1%

ЭКСКЛЮЗИВ
Стали известны предварительные результаты прошедших сегодня президентских выборов в Азербайджане. Их огласил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.
По данным ЦИК, победу одерживает Ильхам Алиев. За него проголосовали 92,1% избирателей, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".
Порог в 2% смог преодолеть только один кандидат – самовыдвиженец Захид Орудж, его результат – 2,2%. Фазиль Мустафа ("Великое созидание") набрал 1,99% голосов, Гудрат Гасангулиев ("Народный фронт целостного Азербайджана") – 1,78%.
Результаты остальных кандидатов – Рази Нуруллаева (Партия национального фронта), Эльшада Мусаева ("Великий Азербайджан") и самовыдвиженца Фуада Алиева – не превысили процента: 0,79%, 0,66% и 0,48% соответственно.
На данный момент обработаны бюллетени с 54,47% участков.
Ранее ЦИК сообщил, что явка на выборах главы государства составила 76,73%.
Напомним, ранее сегодня были опубликованы итоги трех exit poll, согласно которым действующий глава государства набрал 92-93% голосов избирателей.