Exit poll: Ильхам Алиев набрал 93,9% на президентских выборах

Результаты экзит-полов по итогам президентских выборов огласили в Азербайджане. Победу одерживает действующий глава государства Ильхам Алиев с превышающим 90% результатом.

ЭКСКЛЮЗИВ

Ильхам Алиев, по данным экзит-пола, побеждает на выборах президента Азербайджана, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

По данным exit poll, проведенного Oracle Advisory Group совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, голоса за главу государства отдали 93,9% избирателей.

Никто из остальных кандидатов не набрал более 2%. Свыше одного процента – у трех: Захида Оруджа (1,8%), Фазиля Мустафы (1,5%) и Гудрата Гасангулиева (1,2%). Остальные получили менее 1% голосов: Рази Нуруллаев – 0,9%, Эльшад Мусаев – 0,4%, Фуад Алиев – 0,3%.

Организация опросила 63 тыс избирателей.

Напомним, по данным ЦИК Азербайджана, на 17.00 (16.00 мск), то есть за два часа до закрытия участков, явка составила 70,85%. В целом ожидается, что показатель активности избирателей установит исторический рекорд.