Азербайджан выбрал президента

Президентские выборы 2024 завершились в Азербайджане. Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени. Весь день перед ними собирались очереди желающих проголосовать. Явка ожидается беспрецедентно высокой.

ЭКСКЛЮЗИВ

Выборы президента в Азербайджане окончены – избирательные участки закрылись, сообщают корреспонденты "Вестника Кавказа". Начался подсчет голосов.

Прошедшие выборы стали историческими для Азербайджана. Впервые в истории голосование проходило на всей международно признанной территории страны, включая и освобожденные территории, где было создано 26 избирательных участков. Они работали в Лачине, Шуше, Физули и Агалы.

На деоккупированных землях проголосовали и президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи. Они приняли участие в голосовании в Ханкенди.

Явка

Участки для голосования открылись в 8.00 по местному времени (07.00 мск), и уже на 10 часов утра (09.00 мск) явка почти достигла 20%. Внутри и снаружи участков, в том числе на улице перед ними, скапливались очереди из желающих отдать свой голос на выборах. Так что итоговые показатели явки станут рекордными для Азербайджана.

На 17.00, то есть за два часа до завершения голосования, она уже составила 70,85%. По словам главы Информационного центра Секретариата ЦИК АР Фарида Оруджева, всего к этому времени проголосовали 4 590 075 избирателей. Ранее сообщалось, что в избирательных списках числятся 6 478 623 человек.

Кандидаты

В избирательных бюллетенях было 7 кандидатов:

кандидат от правящей "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев (действующий глава государства);

самовыдвиженец Захид Орудж;

самовыдвиженец Фуад Алиев;

Рази Нуруллаев (партия Национального фронта);

Фазиль Мустафа ("Партия великого созидания");

Гудрат Гасангулиев ("Единый народный фронт Азербайджана");

Эльшад Мусаев ("Великий Азербайджан").

Голосование за рубежом

Те граждане Азербайджана, которые сегодня находились не на Родине, могли проголосовать в посольствах и консульствах.

В 37 странах по всему миру были созданы 49 избирательных участков. Там могли поучаствовать в выборах свыше 23 тыс избирателей.

Наблюдение

За процессом выборов следили наблюдатели, в том числе из других стран и от международных организаций. В общей сложности для наблюдения за выборами были зарегистрированы свыше 90 тыс наблюдателей.