Выборы президента Азербайджана 2024: все, что нужно знать

Президентские выборы в Азербайджане в 2024 году пройдут в среду 7 февраля. Внеочередные выборы проводятся по решению президента Ильхама Алиева и знаменуют переход Азербайджана к новой эпохе после полного восстановления суверенитета и территориальной целостности.

В Азербайджане 7 февраля пройдут выборы президента. В них примут участие семь кандидатов, в том числе глава государства Ильхам Алиев. Внеочередные выборы знаменуют переход Азербайджана к новой эпохе своей истории.

Когда выборы президента в Азербайджане?

Предыдущие президентские выборы в Азербайджане прошли 11 апреля 2018 года. Президент Азербайджана, согласно Конституции Азербайджанской Республики, избирается на семилетний срок. Соответственно, следующие выборы главы государства должны были пройти в 2025 году.

7 декабря 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведение досрочных президентских выборов. Внеочередные выборы главы государства были назначены на среду 7 февраля 2024 года. Избирательные участки откроются в 8.00 (07.00 мск) по местному времени и закроются в 19.00 (18.00 мск).

Отметим, что, в соответствии с Избирательным кодексом АР, выборы президента всегда назначаются на среду. Этот день становится в стране нерабочим.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Выборы президента в Азербайджане – кандидаты

В президентских выборах в Азербайджане принимают участие семь зарегистрированных кандидатов. Это действующий глава государства Ильхам Алиев, которого выдвинула партия "Ени Азербайджан", а также:

самовыдвиженец Захид Орудж;

самовыдвиженец Фуад Алиев;

Рази Нуруллаев ("партия Национального фронта");

Фазиль Мустафа ("Партия большого строительства");

Гудрат Гасангулиев ("Единый народный фронт Азербайджана");

Эльшад Мусаев ("Великий Азербайджан").

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Почему в Азербайджане были назначены внеочередные выборы президента?

Причины назначения досрочных выборов президента Ильхам Алиев назвал в интервью местным телеканалам 10 января.

Глава государства пояснил, что после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом районе Азербайджана 19-20 сентября 2023 года Азербайджанская Республика полностью восстановила суверенитет и территориальную целостность. Таким образом, все цели, стоявшие перед страной прежде, были достигнуты, и для Азербайджана началась новая эпоха.

"Безусловно, начало новой эры должно ознаменоваться новыми президентскими выборами. Ибо каждая такая эра – это период во времени. Освобождение оккупированных территорий через тридцать лет и полное восстановление нашего суверенитета стало началом новой эры"

– Ильхам Алиев