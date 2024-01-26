Фарид Шафиев: Для нас важно, что в Карабахе пройдут президентские выборы 

Уже завтра в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы, которые вплоть до 2031 года определят будущее республики. О том, что дадут эти выборы Азербайджану и региону, "Вестник Кавказа" поговорил с ведущим азербайджанским политологом Фаридом Шафиевым.

ЭКСКЛЮЗИВ

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в самый нужный для республики момент – прежняя эпоха борьбы за восстановление территориальной целостности завершена непоколебимой победой, и после нее перед страной встают новые задачи по защите своих национальных интересов. Выборы 7 февраля позволят уже в ближайшее время запустить обновленные версии внутренней и внешней политики, соответствующие запросам современности. Об этом в "День тишины" перед голосованием корреспондентам "Вестника Кавказа" рассказал глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"Азербайджан достиг своей цели в вопросе территориальной целостности. При этом вокруг нас сейчас очень сложная геополитическая обстановка – и севера, где продолжается украинский конфликт, и с юга, где все больше разгорается конфликтная ситуация на Ближнем Востоке. Было необходимо провести выборы досрочно, чтобы на ближайшие 7 лет определить, каким будет у Азербайджана курс и во внешней, и во внутренней политике", - прежде всего сказал он.

"Также нужно учитывать психологический момент. Жители нашей страны, особенно мое поколение и те, кто старше, прекрасно помнят разрушения и потери начала 1990-х годов. Сейчас мы наконец-то стали нормальной страной в том плане, что полностью контролируем свою территорию. Поэтому для нас очень важно, что и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре будет проходить голосование на президентских выборах. Пусть там не так много людей сейчас живет, но все равно это имеет принципиальное значение", - подчеркнул Фарид Шафиев.

Глава правления ЦАМО обратил внимание, что в Карабахе и Восточном Зангезуре выборы организованы так же, как во всем остальном Азербайджане. "Завтра там будут открыты шесть избирательных участков, и на них будут присутствовать иностранные наблюдатели", - отметил он.

"В целом, за выборами будут наблюдать все наши традиционные партнеры, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ. Надо сказать, что в ПАСЕ нас критикуют за то, что мы не пригласили наблюдателей от совета Европы – но ведь мы пригласили наблюдателей ОБСЕ. Доклады ОБСЕ в отношении Азербайджана достаточно критические, то есть мы не боимся критики. Но мы не допустим анти-азербайджанские акции, из-за которых Азербайджан перестал сотрудничать с ПАСЕ", - сообщил Фарид Шафиев.

Среди новшеств поствыборной политики Азербайджана стоит ожидать усиление регионального взаимодействия. "Сейчас мы слышим в Армении голоса о какой-то форме сотрудничества с Азербайджаном. Посмотрим, что может получиться, возможно, заработает площадка "3+2". Мы по-прежнему рассматриваем ее как разумную основу, треугольники "Грузия-Армения-Азербайджан" и "Турция-Россия-Иран". Нас, бывает, подталкивают портить отношения с соседями, с тем же Ираном контакты непростые, но мы не отказываемся от экономического сотрудничества, понимая, что это наши соседи, никуда мы друг от друга не денемся и надо поддерживать хорошие связи", - рассказал он.