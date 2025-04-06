Переговоры о ядерной программе с США могут быть сорваны – Иран

В правительстве Ирана предупредили о том, что имеется риск срыва ирано-американских переговоров по ядерной сделке. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани, передает Al-Jazeera.
"Разговор об остановке нашей ядерной программы повлияет на дипломатические усилия и может привести к их прекращению"
– заявление
Мохаджерани отметила, что в том случае, если американская сторона поставит вопрос таким образом, это будет знаком "отсутствия серьезных намерений достичь соглашения". Также официальный представитель иранского правительства подчеркнула, что новые санкции против ИРИ приведут к "дальнейшему подрыву доверия" между сторонами.
Второй раунд консультаций Тегерана и Вашингтона запланирован на 19 апреля, первая встреча состоялась 12 апреля.