Переговоры о ядерной программе с США могут быть сорваны – Иран

Переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке рискуют быть сорванными - так повернется ситуация, если США поднимут вопрос об остановке ядерной программы Ирана.

В правительстве Ирана предупредили о том, что имеется риск срыва ирано-американских переговоров по ядерной сделке. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани, передает Al-Jazeera.

"Разговор об остановке нашей ядерной программы повлияет на дипломатические усилия и может привести к их прекращению"

– заявление

Мохаджерани отметила, что в том случае, если американская сторона поставит вопрос таким образом, это будет знаком "отсутствия серьезных намерений достичь соглашения". Также официальный представитель иранского правительства подчеркнула, что новые санкции против ИРИ приведут к "дальнейшему подрыву доверия" между сторонами.

Второй раунд консультаций Тегерана и Вашингтона запланирован на 19 апреля, первая встреча состоялась 12 апреля.