Иран готов обсуждать с США только ядерную программу

Тегеран на данный момент готов рассматривать как предмет для переговоров с Вашингтоном только одну тему, а именно свою ядерную программу. Такое заявление сделал зампредседателя парламента ИРИ. По его словам, остальные вопросы на сейчас не имеют значения.

Единственным пунктом повестки переговоров Ирана и Америки будет ядерная программа ИРИ, сообщил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой Консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали.

"Решение о ведении непрямых переговоров с США – это ответ на травлю со стороны этой страны"

– Хамид-Реза Хаджи Бабаи

Представитель Тегерана подчеркнул, что в сложившейся ситуации иранская сторона согласна проводить переговоры лишь по ядерной программе, прочие темы не имеют значения.

Хаджи Бабаи также рассказал, почему Тегеран решил не вступать в прямые переговоры с США. По словам вице-спикера, причина заключается в невыполнении американской стороной ее обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, Тегеран недоволен угрозами, которые постоянно исходят из Вашингтона, а также санкциями США.

Ранее сегодня Reuters, сославшись на представителя иранского правительства, сообщило, что верховный лидер Али Хаменеи распорядился привести армию Ирана в состояние повышенной готовности.

Одновременно Тегеран предупредил ряд других стран о том, что та или иная поддержка действий США, если Штаты решат начать военные действия против Ирана, будет воспринята ИРИ как акт враждебности. Предупреждение касалось, в частности, Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ и Турции.