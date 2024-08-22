Кто такая Фатима Мохаджерани, первая женщина на посту пресс-секретаря правительства Ирана?

До президентской кампании 2024 года имя Фатимы Мохаджерани было знакомо разве что тем, кто занимался образованием или посещал научно-исследовательские центры. Теперь от нее ожидают изменения положения женщин в иранской политике.

Образование Мохаджерани

Фатиме Мохаджерани 54 года, она родилась в маленьком городке Эрак в центральном Иране. Поступив в докторантуру в лондонском университете Брунеля, Фатима не смогла продолжить обучение по семейным обстоятельствам; но завершила магистратуру по стратегическим исследованиям в Университете Хериот-Уатт в Эдинбурге. Там же, в Великобритании, Мохаджерани продолжила обучение по программе экономического послевузовского образования и получила степень доктора делового администрирования (DBA). Эта специальность дает право занимать управленческие должности высшего звена. С таким багажом знаний Фатима вернулась в Иран.

Карьера Мохаджерани

До назначения в 2016 году на пост главы Центра поиска молодых талантов по предложению тогдашнего министра образования Сейеда Мохаммада Батхаи Мохаджерани работала директором женского технического колледжа Шариати. Деятельность Фатимы на этом этапе была связана исключительно с наукой и преподаванием. Она была профессором и членом научного совета университета "Эршад", одного из негосударственных вузов, основанных в середине 1990-х иранскими политиками. Одним из них был Абдулвахед Мусави Лари, министр внутренних дел при правительстве Мохаммада Хатами и юрисконсульт газеты "Салам" — официального органа реформаторов.

Первые шаги в политике Мохаджерани сделала совсем недавно – в ходе предвыборной кампании на внеочередных президентских выборах этим летом. Она вошла в штаб кандидата Масуда Пезешкиана и прошла с ним весь путь вплоть до инаугурации и утверждения нового правительства.

До президентской кампании 2024 года имя Фатимы Мохаджерани было знакомо разве что тем, кто занимался образованием или посещал научно-исследовательские центры. Несмотря на богатое прошлое в академической среде, непосредственного опыта работы с медиа у Мохаджерани до назначения пресс-секретарем правительства действительно не было. Если не считать, как отмечает издание Tabnak, причастности к написанию громких речей Пезешкиана, с которыми он выступал перед выборами на дебатах и в ходе поездок в регионы.

Чего ждать от назначения Мохаджерани?

Назначение стало историческим шагом, так как ранее эту должность занимали только мужчины. Среди них Атаолла Мохаджерани, дальний родственник Фатимы. В своем посте в сетях он так отозвался о ней:

Я знаком с г-жой Фатимой Мохаджерани уже больше 50 лет. Она большой научный и культурный деятель, выдающийся оратор.

Сможет ли Мохаджерани привнести что-то новое в политику или ее назначение призвано удовлетворить запрос избирателей, требующих большего женского присутствия в политической и государственной сфере? Так или иначе, Фатима Мохаджерани уже стала символом перемен, новых возможностей и прогресса в иранской политике. Если она сможет успешно проявить себя на новом посту, то назначение может стать поворотным моментом для иранок, стремящихся к более активной роли в политике и государственном управлении. Внимание к назначению Мохаджерани как в Иране, так и за рубежом, демонстрирует не только значимость участия женщин в управлении, но и надежду на модернизацию и открытость политической культуры страны.