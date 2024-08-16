Кто станет министром обороны Ирана и какие задачи перед ним поставили?

С назначением бригадного генерала Амира Азиза Насирзаде на пост министра обороны Иран попытается укрепить свои военные позиции и обеспечить национальную безопасность. Расскажем, о новом главе военного ведомства ИРИ и чем он будет заниматься.

Кто такой Амир Насирзаде?

Амир Азиз Насирзаде родился в 1964 году в городе Сераб, провинция Восточный Азербайджан, на северо-западе Ирана. Он начал свою службу в 1982 году, вступив в Военно-воздушные силы армии ИРИ. После окончания авиационной академии и прохождения специализированных курсов в Иране и Пакистане он присоединился к тактической эскадрилье истребителей F-14.

В период Ирано-иракской войны (1980-1988) Насирзаде принимал участие в многочисленных воздушных миссиях, что закалило его как профессионала и лидера. За свою многолетнюю службу он занимал различные важные должности в ВВС Ирана и в военных структурах страны в целом, в том числе посты заместителя командующего ВВС, начальника штаба ВВС, военного атташе в Италии, а также командующего ВВС Ирана и заместителя начальника Генштаба вооруженных сил.

Отдавший более 42 лет военной службе Насирзаде обладает огромным опытом в области планирования, бюджетирования, и стратегического управления. Он сотрудничал с такими знаковыми фигурами иранской армии, как генерал-лейтенант Шахид Сияд Ширази и Шахид Сатари; в 2012 году получил звание генерал-лейтенанта. Насирзаде известен способностью эффективно координировать работу различных военных структур, включая армию, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и полицию.

Чего ждут от Насирзаде на посту министра обороны:

Насирзаде должен будет продолжать работу по разработке и совершенствованию национальной оборонной стратегии, учитывая текущие международные и региональные угрозы. Одной из ключевых задач будет модернизация военной техники и вооружения. Это включает разработку новых технологий и модернизацию существующих систем, чтобы вооруженные силы могли эффективно противостоять современным угрозам. Насирзаде должен развивать сотрудничество с союзниками Ирана в области оборонных технологий, а также укреплять внутренние научно-исследовательские и производственные базы. Важной задачей станет повышение боевой готовности вооруженных сил через улучшение тренировок, учений и разработку новых тактических концепций. Задачей нового министра будет разработка и реализация мер по защите критически важных информационных систем и инфраструктур. Насирзаде должен будет продолжить работу по улучшению взаимодействия между армией, КСИР и правоохранительными органами в целях обеспечения внутренней безопасности. Ставка на научные и технические исследовательские проекты, которые будут направлены на развитие новых видов вооружений и улучшение существующих технологий, станет одной из ключевых целей министра.