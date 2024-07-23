Вестник Кавказа

В Иране сообщили о желании всех участников ядерной сделки вернуться к СВПД

Насер Канани
© Фото: сайт МИД Ирана
Все стороны ядерной сделки заинтересованы в ответственном восстановлении СВПД, сообщили в иранском МИД. В своем изначальном вид е эта сделка перестала существовать шесть лет назад, когда из нее вышли США.

Все страны-участницы ядерной сделки желают ответственного возвращения к СВПД. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана.

Насер Канани заметил, что этого хотят абсолютно все стороны, даже США, пишет Mehr.

"Мы надеемся, что в новом правительстве права иранского народа будут реализованы в соответствии с соглашением, которое было подписано в прошлом"

– представитель ведомства

Напомним, Иран, пять постоянных членов Совбеза Организации Объединенных Наций и Германия оформили СВПД летом 2015 года. Через несколько лет США вышли из сделки.

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