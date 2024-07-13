В США не видят подтверждений готовности Ирана возобновить СВПД

В Госдепе рассчитывают, что Иран снова начнет соблюдать требования МАГАТЭ. Там отметили, что пока не видят у Исламской Республики изменений в подходе к СВПД.

Соединенные Штаты не видят изменений в подходе Ирана к ядерной программе. Такое заявление 23 июля сделал глава пресс-службы Госдепартамента.

"Мы, конечно, видели заявления нового президента. Думаю, важно помнить, что такие решения принимает верховный лидер. И мы не делали выводов о том, что Иран меняет общий стратегический подход к этим вопросам"

– Мэттью Миллер

Он подчеркнул, что Вашингтон считает дипломатию основным путем взаимодействия по вопросу ядерной программы.

"Но мы сейчас далеки от этого, особенно когда вы видите шаги, которые сделал Иран, грубо нарушив требования МАГАТЭ"

– глава пресс-службы

Он добавил, что сначала Ирану нужно снова начать соблюдать требования МАГАТЭ, однако Исламская Республика пока что их игнорирует.