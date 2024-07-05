Иран не намерен производить ядерное оружие

Масуд Пезешкиан заявил, что у Ирана нет планов производить ядерное оружие. Он отметил, что в 2015 году Иран присоединился к СВПД, проявив добрую волю.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США осознать реальность, что Тегеран никогда не реагировал на давление извне.
Он напомнил, что в 2015 году Иран присоединился к Совместному всеобъемлющему плану действий, проявив добрую волю, и выполнил все свои обязательства.
Однако Штаты, добавил президент, незаконны вышли из СВПД и нанесли ущерб иранской экономике при помощи наложения ограничений.
Пезешкиан заявил, что у Ирана отсутствуют планы по разработке ядерного оружия.
"Я призываю Соединенные Штаты проводить новую политику соответственно этому"
- Масуд Пезешкиан