Масуд Пезешкиан заявил, что у Ирана нет планов производить ядерное оружие. Он отметил, что в 2015 году Иран присоединился к СВПД, проявив добрую волю.

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США осознать реальность, что Тегеран никогда не реагировал на давление извне.

Он напомнил, что в 2015 году Иран присоединился к Совместному всеобъемлющему плану действий, проявив добрую волю, и выполнил все свои обязательства.

Однако Штаты, добавил президент, незаконны вышли из СВПД и нанесли ущерб иранской экономике при помощи наложения ограничений.

Пезешкиан заявил, что у Ирана отсутствуют планы по разработке ядерного оружия.

"Я призываю Соединенные Штаты проводить новую политику соответственно этому"

- Масуд Пезешкиан