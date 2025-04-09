Байрамов назвал продуктивной встречу с Мирзояном на Анатолийском форуме

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении, которая прошла на минувшей неделе на полях Дипломатического форума в Анталье, была продуктивной, поделился Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов оценил свою встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном, которая состоялась на полях Анатолийского форума в Турции. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Таней Файон

По словам дипломата, переговоры оказались довольно продуктивными.

Азербайджанский министр также напомнил, что Азербайджан всегда стремился к мирному урегулированию и продолжает выступать за него – более того, именно Азербайджан выступил инициатором переговоров по мирному договору с Арменией.

"Да, возможно нам не удалось в каких-то вопросах прийти к общему знаменателю. Однако, стоит отметить, что мы воспользовались возможностями Анатолийского форума и обсудили ключевые моменты, провели обмен мнениями"

– Джейхун Байрамов

Министр пояснил, что Баку таким образом снова подтвердил свою приверженность миру и мирному сосуществованию.

Дипломат также обратил внимание на важное значение встречи с Мирзояном, которое заключалось в том, что эти переговоры были первыми после достижения договоренности по тексту мирного соглашения (о ней стало известно 13 марта).

Кроме того, глава МИД Азербайджана добавил, что Баку снова озвучил Еревану список не урегулированных пока вопросов, без решения которых невозможности полное достижение соглашения.

Министр напомнил, что данные требования доносятся до Армении с 2022 года. Сейчас они заключаются во внесении изменений в Конституцию (а точнее, в исключении из нее территориальных претензий) и в закрытии Минской группы ОБСЕ.