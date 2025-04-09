Первые трехсторонние консультации МИД Азербайджана, Армении и Грузии проходят в Тбилиси

В столице Грузии стартовали первые политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Переговоры проходят в закрытом формате.

Первые политические консультации в трехстороннем формате между Баку, Ереваном и Тбилиси проходят в эти минуты в столице Грузии, говорится на сайте грузинского МИД.

Они проводятся на уровне заместителей министров иностранных дел.

В начале встречи выступила глава МИД принимающей стороны Мака Бочоришвили. Она обратила внимание на стратегическую роль, которую играет регион Южного Кавказа, на его потенциал и различные форматы, в которых может вестись сотрудничество.

По словам дипломата, стороны оказались сегодня за столом переговоров благодаря искреннему желанию Тбилиси работать над развитием регионального сотрудничества и вести поиск общих интересов.

Министр подчеркнул, что Южный Кавказ обладает стратегическим значением и огромным потенциалом, которым участники встречи могут с успехом пользоваться совместно.

"Обмен нашими взглядами на регион и изучение возможностей трехстороннего сотрудничества являются одновременно и весьма своевременными, и крайне необходимыми"

– Мака Бочоришвили

В МИД Грузии уточнили, что консультации идут в закрытом формате. В них участвуют замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Армении Ваан Костанян, а также члены делегаций.

Заявленная цель переговоров – обмен мнениями и поиск общих интересов Баку, Тбилиси и Еревана для упрочения взаимовыгодного и реализуемого на практике трехстороннего сотрудничества для регионального процветания, стабильности и устойчивого развития.

В Тбилиси уточнили, что новый формат не вступает в противоречие ни с какими действующими и не может стать им заменой, а является дополнительными усилиями для налаживания конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.

В сообщении также говорится, что перед сегодняшней встречей состоялись консультации Маки Бочоришвили с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, во время которых и была выдвинута инициатива трехсторонних политических консультаций.