Вестник Кавказа

Президент Грузии обсудил с Гафаровой стратегическое партнерство Баку и Тбилиси

Президент Грузии обсудил с Гафаровой стратегическое партнерство Баку и Тбилиси
© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили
Визит президента Грузии Кавелашвили в Баку продолжается. Помимо президента Азербайджана Алиева, он также встретился с главой Милли Меджлиса (парламента) Гафаровой. Стороны обсудили актуальные вопросы, включая стратегическое партнерство двух стран.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с председателем Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахибой Гафаровой в Баку. Подробностями беседы грузинский политик поделился в своих социальных сетях.

"Поговорили об исторически крепкой дружбе между нашими странами, а также об основных направлениях стратегического партнерства Грузии и Азербайджана"

- Михаил Кавелашвили

Стороны также обсудили плодотворное сотрудничество парламентов и перспективы дальнейшего углубления этого партнерства.

Напомним, что Михаил Кавелашвили сейчас находится в Баку с официальным визитом. Это первая официальная поездка грузинского президента в иностранное государство после инаугурацию в 2024 году.

Ранее он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили вопросы энергетической безопасности Европы, достижения в транспортно-коммуникационной сфере Южного Кавказа, межгосударственные отношения в регионе и другие актуальные вопросы.

Следующий официальный визит президента Грузии произойдет 28-29 апреля. Михаил Кавелашвили посетит Армению.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
845 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названа дата визита президента Грузии в Армению

Названа дата визита президента Грузии в Армению

Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали неотъемлемой частью энергобезопасности ЕС

Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали неотъемлемой частью энергобезопасности ЕС

Президент Грузии посетил могилу Гейдара Алиева и почтил память шехидов

Президент Грузии посетил могилу Гейдара Алиева и почтил память шехидов

Президент Грузии встретился с премьер-министром Азербайджана

Президент Грузии встретился с премьер-министром Азербайджана

Стартовал официальный визит президента Грузии в Азербайджан

Стартовал официальный визит президента Грузии в Азербайджан

Президент Грузии прибыл в Азербайджан

Президент Грузии прибыл в Азербайджан

Администрация президента Грузии рассказала о завтрашнем визите в Баку

Администрация президента Грузии рассказала о завтрашнем визите в Баку

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии в Анталье

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии в Анталье

Названы даты визита президента Грузии в Азербайджан

Названы даты визита президента Грузии в Азербайджан

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы