Президент Грузии обсудил с Гафаровой стратегическое партнерство Баку и Тбилиси

Визит президента Грузии Кавелашвили в Баку продолжается. Помимо президента Азербайджана Алиева, он также встретился с главой Милли Меджлиса (парламента) Гафаровой. Стороны обсудили актуальные вопросы, включая стратегическое партнерство двух стран.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с председателем Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахибой Гафаровой в Баку. Подробностями беседы грузинский политик поделился в своих социальных сетях.

"Поговорили об исторически крепкой дружбе между нашими странами, а также об основных направлениях стратегического партнерства Грузии и Азербайджана"

- Михаил Кавелашвили

Стороны также обсудили плодотворное сотрудничество парламентов и перспективы дальнейшего углубления этого партнерства.

Напомним, что Михаил Кавелашвили сейчас находится в Баку с официальным визитом. Это первая официальная поездка грузинского президента в иностранное государство после инаугурацию в 2024 году.

Ранее он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили вопросы энергетической безопасности Европы, достижения в транспортно-коммуникационной сфере Южного Кавказа, межгосударственные отношения в регионе и другие актуальные вопросы.

Следующий официальный визит президента Грузии произойдет 28-29 апреля. Михаил Кавелашвили посетит Армению.