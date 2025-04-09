Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали неотъемлемой частью энергобезопасности ЕС

Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали неотъемлемой частью энергобезопасности ЕС
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу с находящимся с официальным визитом в Баку президентом Грузии Михеилом Кавелашвили, после которой главы двух стран выступили с заявлениями для прессы.

Говоря об энергетической безопасности Европы, президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили заявил, что ее невозможно представить без Азербайджана и Грузии.

"В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, в том числе в Грузию, и этот экспорт осуществляется посредством Грузии"

- Ильхам Алиев

Все достижения в транспортно-коммуникационной сфере Южного Кавказа, а это построенные новые железные дороги и порты, создали большую синергию как в Азербайджане, так и в Грузии и стали неотъемлемой частью Срединного коридора, отметил азербайджанский лидер.

Народы двух стран на протяжении веков жили в условиях мира, добрососедства, братства, также обстоит дело и сейчас. Межгосударственные отношения находятся на высоком уровне, завил президент Азербайджана.

"Грузия и Азербайджан совместно реализуют многие важные проекты, которые имеют большое значение как для наших стран и народов, так и для более широкой географии"

- Ильхам Алиев

Активно развиваются политические отношения между странами: регулярно проходят  контакты на высоком уровне, ведется активный политический диалог - то есть две дружественные, братские страны, в подлинном смысле слова, очень близки друг другу и постоянно поддерживают друг друга в международных организациях.

Многие инвестиционные проекты, связывающие Азербайджан и Грузию, имеют важное значение для обширной географии.

"Совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение"

- Ильхам Алиев

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