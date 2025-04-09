Президент Грузии посетил могилу Гейдара Алиева и почтил память шехидов

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, сегодня утром посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и мемориальный комплекс Шахидляр хиябаны.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили сегодня утром, несмотря на проливной дождь, посетил Аллею почетного захоронения и отдал дань уважения почившему здесь общенациональному лидеру азербайджанского народа, архитектору и создателю современного независимого Азербайджана Гейдару Алиеву, возложив венок к его могиле.

Также грузинский президент почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив на ее могилу роскошный букет алых роз, передает АЗЕРТАДЖ.

Затем Михаил Кавелашвили отправился на аллею почетного захоронения Шехидляр хиябаны в Нагорном парке столицы Азербайджана, где он почтил память героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность страны, и возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Напомним, накануне президент Грузии Михаил Кавелашвили прилетел в Азербайджан со своим первым официальным визитом на этом высоком посту. В программе его визита в Баку - встречи и переговоры с азербайджанскими официальными лицами. В состав делегации, прибывшей в Баку из Тбилиси - замглавы МИД страны Лаша Дарсалия, а также три депутата парламента: Гиви Миканадзе, Заур Даргали и Савалан Мирзоев.