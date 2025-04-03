Вестник Кавказа

Президент Грузии встретился с премьер-министром Азербайджана

Президент Грузии встретился с премьер-министром Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках визита президента Грузии в Баку прошла встреча между Михаилом Кавелашвили и премьером Азербайджана Али Асадовым.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, передает пресс-служба грузинского президента.

Сообщается, что стороны обсудили ключевые направления стратегического партнерства между странами, а также темы сотрудничества в региональных и международных форматах.

Стороны отметили необходимость развития сотрудничества по торгово-экономической линии, а также интеграцию в региональные проекты. 

Асадов и Кавелашвили подчеркнули значимость Срединного коридора в контексте развития экономических связей, а также обсудили потенциал грузоперевозок. В рамках разговора была отмечена важность сохранения мира и стабильности на Южном Кавказе.

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