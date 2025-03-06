Кавелашвили посетит Азербайджан и Армению

В ближайшие недели президент Грузии побывает в Баку и Ереване. Детали предстоящих поездок на данный момент неизвестны.
Президент Грузии намерен в течение апреля посетить две соседние республики Южного Кавказа. Об этом рассказал Лука Эхвая, советник главы государства по международным отношениям.
Он отметил, что сначала Михаил Кавелашвили приедет в Азербайджан. Ожидается, что поездка в Баку состоится 14-15 апреля.
В Армении грузинский президент побывает в конце месяца, однако пока неизвестно, когда именно состоится визит.
Детали предстоящих поездок Кавелашвили в Баку и Ереван пока не обнародованы.