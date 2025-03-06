Соглашение Азербайджана и Армении назвали историческим шагом в Грузии

В Тбилиси прокомментировали достижение Баку и Ереваном договоренности по тексту мирного соглашения, о котором стало известно накануне. Власти Грузии считают это "историческим шагом".

Грузинский МИД прокомментировал оглашенное накануне достижение Азербайджаном и Арменией полного согласия по тексту мирного договора. Соответствующее сообщение опубликовано в социальной сети X.

В нем говорится в частности, что Тбилиси приветствует завершение переговоров между Баку и Ереваном по всем 17 статьям документа.

"Это исторический шаг на пути к установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе"

– МИД Грузии

Напомним, накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума заявил об окончании переговоров по согласованию текста мирного договора с Арменией. Дипломат пояснил, что Ереван принял предложения Баку по двум пунктам документа, которые до этого момента оставались несогласованными.

По словам министра, на следующем этапе Ереван должен внести в конституцию Армении поправки, касающиеся территориальных претензий к Азербайджану.