Стартовал официальный визит президента Грузии в Азербайджан

Начался визит грузинского президента Михаила Кавелашвили в Азербайджан. Это первый его зарубежный визит на посту президента Грузии.
Во вторник президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь грузинского президента выстроился почетный караул.
В церемонии встречи Михаила Кавелашвили участвовали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
Напомним, накануне в администрации грузинского президента рассказали о программе его визита в Баку. В нее войдут встречи и переговоры, которые Кавелашвили проведет с азербайджанскими официальными лицами. Кроме того, в сообщении было назван состав делегации: в нее вошли замглавы МИД Лаша Дарсалия, а также три депутата парламента: Гиви Миканадзе, Заур Даргали и Савалан Мирзоев.