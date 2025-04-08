Вестник Кавказа

Стартовал официальный визит президента Грузии в Азербайджан

Стартовал официальный визит президента Грузии в Азербайджан
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Начался визит грузинского президента Михаила Кавелашвили в Азербайджан. Это первый его зарубежный визит на посту президента Грузии.

Во вторник президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь грузинского президента выстроился почетный караул.

В церемонии встречи Михаила Кавелашвили участвовали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

Напомним, накануне в администрации грузинского президента рассказали о программе его визита в Баку. В нее войдут встречи и переговоры, которые Кавелашвили проведет с азербайджанскими официальными лицами. Кроме того, в сообщении было назван состав делегации: в нее вошли замглавы МИД Лаша Дарсалия, а также три депутата парламента: Гиви Миканадзе, Заур Даргали и Савалан Мирзоев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Стартовал официальный визит президента Грузии в Азербайджан
© Фото: АЗЕРТАДЖ
510 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мирные переговоры Баку и Еревана стратегически важны для всего региона – Хулуси Акар

Мирные переговоры Баку и Еревана стратегически важны для всего региона – Хулуси Акар

Армения предложила ликвидировать МГ ОБСЕ в день заключения мирного договора

Армения предложила ликвидировать МГ ОБСЕ в день заключения мирного договора

Главы черноморских медиа собрались в Баку

Главы черноморских медиа собрались в Баку

Турция подарила Карабаху 7000 деревьев

Турция подарила Карабаху 7000 деревьев

Зангезурский коридор построен на 93%

Зангезурский коридор построен на 93%

В Азербайджане поминают выдающегося ученого-офтальмолога Зарифу Алиеву

В Азербайджане поминают выдающегося ученого-офтальмолога Зарифу Алиеву

Администрация президента Грузии рассказала о завтрашнем визите в Баку

Администрация президента Грузии рассказала о завтрашнем визите в Баку

Премьер-министр Азербайджана принял делегацию МОТ

Премьер-министр Азербайджана принял делегацию МОТ

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

В ультрамарафоне Габала-Ханкенди победителями стали турок и украинка

В ультрамарафоне Габала-Ханкенди победителями стали турок и украинка

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы