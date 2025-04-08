Вестник Кавказа

Администрация президента Грузии рассказала о завтрашнем визите в Баку

Администрация президента Грузии рассказала о завтрашнем визите в Баку
© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили
Завтра стартует официальный визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Азербайджан, рассказали в его администрации. Кавелашвили пробудет в Баку два дня.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в ближайшее время совершит официальный визит в Азербайджан, такое сообщение распространила администрация грузинского политика.

В нем говорится, что визит продлится два дня, вторник и среду 15 и 16 апреля.

В программу визита входит ряд встреч и переговоров, которые Кавелашвили проведет с официальными лицами Азербайджана.

В сообщении уточняется также, кто поедет с президентом в Баку. В частности, в состав делегации входят замглавы МИД Лаша Дарсалия, а также депутаты парламента Гиви Миканадзе, Заур Даргали и Савалан Мирзоев.

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