Названы даты визита президента Грузии в Азербайджан

Визит в Баку президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 15-16 апреля. Детали поездки он обсудил с послом Азербайджана в Тбилиси.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили совершит официальный визит в Баку 15-16 апреля, рассказали в его пресс-службе.

Это станет первым визитом грузинского президента в иностранное государство, после его инаугурации в декабре 2024 года. Детали поездки Кавелашвили обсудил с послом Азербайджана в Тбилиси Фаигом Гулиевым.

Ранее советник Михаила Кавелашвили по международным отношениям Лука Эхвая передавал, что политик после Азербайджана поедет в Ереван. Подробности этой поездки еще не раскрываются.