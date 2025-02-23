Вестник Кавказа

Названы даты визита президента Грузии в Азербайджан

Названы даты визита президента Грузии в Азербайджан
© Фото: сайт президента Грузии
Визит в Баку президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 15-16 апреля. Детали поездки он обсудил с послом Азербайджана в Тбилиси.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили совершит официальный визит в Баку 15-16 апреля, рассказали в его пресс-службе.

Это станет первым визитом грузинского президента в иностранное государство, после его инаугурации в декабре 2024 года. Детали поездки Кавелашвили обсудил с послом Азербайджана в Тбилиси Фаигом Гулиевым.

Ранее советник Михаила Кавелашвили по международным отношениям Лука Эхвая передавал, что политик после Азербайджана поедет в Ереван. Подробности этой поездки еще не раскрываются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Запуск поездов между Азербайджаном и Грузией откладывается - ГЖД

Запуск поездов между Азербайджаном и Грузией откладывается - ГЖД

Грузия готова стать площадкой для диалога Азербайджана и Армении

Грузия готова стать площадкой для диалога Азербайджана и Армении

В Грузии сообщили о реализации важного проекта с Азербайджаном

В Грузии сообщили о реализации важного проекта с Азербайджаном

Грузия поблагодарила Ильхама Алиева за поддержку

Грузия поблагодарила Ильхама Алиева за поддержку

Ильхам Алиев призвал Европу не вмешиваться в дела Грузии

Ильхам Алиев призвал Европу не вмешиваться в дела Грузии

Ильхам Алиев: мы готовы построить доверительные связи с Арменией

Ильхам Алиев: мы готовы построить доверительные связи с Арменией

Азербайджан расширит пункты пропуска на границе с Россией и Грузией

Азербайджан расширит пункты пропуска на границе с Россией и Грузией

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой поддержал открытие воскресной школы в Грузии

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой поддержал открытие воскресной школы в Грузии

Меморандум по Зеленому энергокоридору подписан в Баку

Меморандум по Зеленому энергокоридору подписан в Баку

Кавелашвили посетит Азербайджан и Армению

Кавелашвили посетит Азербайджан и Армению

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы